95 درصد واگذاری سهام شرکتهای دولتی در دولتهای نهم و دهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، امید حسینی گفت: خصوصی سازی در کشور از سال 84 و همزمان با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، سرعت چشمگیری یافت.

وی افزود: بهره مندی از ظرفیتهای قانونی برای به کارگیری روشهای جدید واگذاری، سرعت گرفتن واگذاریها در جهت تحقق اهداف بودجه ای، برنامه ریزی برای توانمندسازی بازوی تقاضا و توجه عملی به بازارهای داخلی و بین المللی در واگذاری بنگاهها از اهم برنامه های سازمان خصوصی سازی است.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه شکوفایی اقتصادی کشور در گرو خصوصی سازی واقعی است، اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی در راستای انجام ماموریت اصلی خود یعنی واگذاری سهام متعلق به دولت از سال 80 تاکنون توانسته از مجموع 867 هزار میلیارد ریال سهام 585 شرکت دولتی،35.7 درصد آن یعنی 309 هزار و 907 میلیارد ریال به بخش خصوصی و 24.9 درصد آن به مبلغ 215 هزار و 745 میلیارد ریال بابت رد دیون دولت واگذار کند و معادل 39.4 درصد آن به مبلغ 342 هزار و 108 میلیارد ریال در قالب توزیع سهام عدالت واگذار کند.

به گفته حسینی از مجموع این واگذاریها، مبلغ 607 هزار و 790 میلیارد ریال معادل 70 درصد از طریق بورس، مبلغ 229 هزار و 942 میلیارد ریال معادل 26.5 درصد از طریق مزایده های غیر بورسی، 26 هزار و 877 میلیارد ریال معادل 3.1 درصد در فرابورس و سه هزار و 151 میلیارد ریال معادل چهار دهم درصد به صورت مذاکره واگذار شده است.