استقلال اجتماعی و اقتصادی محور فعالیت های بهزیستی در سال 90 است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، تأمین اشتغال و مسکن را از دیگر اولویتهای امسال بهزیستی دانست و افزود: با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه قرار است هر سال 10 درصد از مددجویان به خودکفایی اجتماعی و اقتصادی برسند. بر این اساس ایجاد 4 هزار و صد فرصت شغلی برای مددجویان از تکالیف سازمان است.

صادقی با اشاره به اینکه مجموع اعتبارات امسال بالغ بر 65 میلیارد تومان است از تحقق صد درصدی بودجه دولتی سال 90 خبر داد.

وی با اعلام اینکه تاکنون بالغ بر شش هزار مددجو برای کاریابی در سایت ما ثبت نام کرده اند، افزود: سعی ما بر این است که شغلی متناسب با علاقه و توانایی های مددجویان فراهم بکنیم.

صادقی گفت: البته تأکید ما بیشتر بر وام های خود اشتغالی، جبران کارایی مددجویان معلول و پرداخت حق بیمه آنان است.

او برنامه هایی را که به مناسبت هفته بهزیستی انجام گرفته چنین عنوان کرد: افتتاح خانه کودک و نوجوان بالای 12 و 18 سال فرزندان رحمت، افتتاح نمایشگاه کتاب، افتتاح باشگاه ورزشی برای کارمندان اداره بهزیستی و برگزاری مسابقات فرهنگی به مناسبت هفته بهزیستی انجام شده است.

وی هم چنین از افتتاح مرکز توانبخشی در ورزقان و بستان آباد، بازدید از خانواده های مددجوبان در عید نیمه شعبان، افتتاح مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مرند، برگزاری مسابقات فوتسال بالای 14 سال کم توان ذهنی خبر داد.

صادقی در پاسخ سئوال یکی از خبرنگاران که مدعی بود، صدای مشاور 148 اغلب اوقات روی پیغامگیر گذاشته می شود، گفت: 8 نفر مشاور در شیفت صبح و 3 نفر در شیفت عصر و حتی شبها افرادی برای پاسخگویی در مرکز حضور دارند.

وی با اعلام اینکه ممکن است فردی بارها تماس بگیرد ولی به دلیل ارائه مشاوره روانشناسان به شخصی دیگر، پشت خط بماند، گفت: در حال حاظر به دلیل عدم اعتبار کافی امکان افزایش تعداد خطوط امکانپذیر نیست.

او هم چنین برای اثبات اینکه نقص از طرف مرکز نبوده است، در جمع خبرنگاران با 148 تماس برقرار کرد.