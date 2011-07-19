افتتاح ورزشگاه 15 هزار نفری شهید امامی قزوین به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه 15 هزار نفری شهید امامی قزوین تاکنون 90 میلیارد ریال هزینه داشته و وعده مسئولان برای سومین بار برای افتتاح این مجموعه عملی نشده است.

ترکاشوند مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ظهر سه شنبه از ورزشگاه 15 هزار نفری شهید امامی قزوین بازدید کرد و گفت: این ورزشگاه در بهمن ماه امسال به مرحله بهره برداری می رسد.

یکی از علل تاخیر پروژه عدم تامین بموقع اعتبارات و علت اصلی تاخیر پیمانکار قبلی در اجرای پروژه بود که با دستور استاندار و تغییر پیمانکار این پروژه امسال شتاب بیشتری گرفت.

این در حالی است که عبدی معاون ترکاشوند در تاریخ چهارم تیر ماه امسال حدود 24 روز قبل در بازدید از این ورزشگاه گفته بود: ورزشگاه شهید امامی قزوین تا سه ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

این مسئول همچنین میزان پیشرفت فیزیکی پروژه را 85 درصد اعلام کرده بود که ترکاشوند در بازدید امروز آن را 75 درصد اعلام کرد.

هرچند ورزشگاه 15 هزار نفری با امید استفاده در لیگ برتر یکی از دغدغه های مسئولان برای تکمیل در پایان نیمه اول امسال بود اما با سقوط تیم پیکان کمی خیال مسئولان از نگرانی برای آماده شدن ورزشگاه برای رقابتهای لیگ برتر راحت شد.

به هر حال مشتاقان ورزش و فوتبال همچنان انتظار می کشند تا این ورزشگاه امسال و قبل از شروع فصل سرما آماده افتتاح و بهره برداری شود که در این میان پیگیری استاندار و مدیرکل تربیت بدنی قزوین ضروری به نظر می رسد.

امید است مسئولان مربوط در دادن وعده های خود کمی واقع گرایانه عمل کنند تا موجب بدبینی و بی اعتمادی مردم نشوند.

همچنان منتظر بازدید دیگر مسئولان تربیت بدنی کشور از این پروژه هستیم تا آمار و ارقام جدیدی از پیشرفت این پروژه و زمان افتتاح داده شود.