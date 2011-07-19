سیگار در ایران ارزان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا روز سه شنبه در هفتمین جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات گفت: وجود سیگار و مواد دخانی صدمات بسیار زیادی برای هر جامعه دارد و امنیت ملی جوامع را به خطر می‌اندازد.

وی افزود: نیروی انتظامی وظیفه مهمی در حفظ امنیت ملی جامعه به عهده دارد و باید سعی کند تا براساس اهداف این جلسه تمام تلاش خود را برای کاهش مصرف سیگار و مواد دخانی به کار گیرد.

مصداقی نیا ادامه داد: تمامی ارگانها و نهادهای حکومت باید برای حفظ جان و سلامت انسان‌ها تلاش کنند و با توجه به اهداف این ستاد، مصوبات به طور جدی توسط تمامی نمایندگان پیگیری شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: سیگار اگر به سختی در دسترس مردم قرار گیرد و یا قیمت آن ارزان نباشد، بدون شک اثر قابل توجهی بر میزان مصرف مواد دخانی در جوامع می‌گذارد، چرا که قیمت سیگار در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است.

وی با اشاره به اینکه سیگار راهی به سوی اعتیاد است، خاطرنشان کرد: متاسفانه آمار مصرف سیگار در میان جوانان روبه افزایش است و کاهش میل سیگار هنوز تاثیری در کاهش مصرف نداشته است.

مصداقی نیا، صدا و سیما را سازمانی موثر در کاهش مصرف سیگار و مواد دخانی دانست و ابراز داشت: پخش تبلیغات و ساخت برنامه و تیزرها باید هر روز جزو برنامه‌های اصلی در صدا و سیما باشد تا بتواند با افزایش فرهنگ‌سازی، مضرات سیگار را به افراد جامعه اطلاع دهند.

وی اظهار داشت: علاوه بر صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بازرگانی، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا بدون شک باید فعالیت‌های جدی‌تری در جهت کاهش مصرف مواد دخانی و سیگار انجام دهند و با همکاری یکدیگر کاهش مصرف را در جامعه نهادینه کنند.