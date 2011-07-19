هشت متجاوز به نوامیس در بندرعباس دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اصغر قطب زاده بعد از ظهر سه شنبه در نشستی خبری در خصوص عملکرد پلیس آگاهی استان هرمزگان در چهار ماهه نخست سال جاری گفت: در چهار ماهه نخست امسال میزان کشف سرقت مغازه ها 103 درصد، سرقت های اتومبیل 108 درصد، سرقت داخل خودرو 60 درصد، تجاوز به عنف 87 درصد، سرقت به عنف 93 درصد و کشف آدم ربایی 104 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در مجموع میزان کشف سرقت 63 درصد و کشف مجموع جرایم 65 درصد در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه گذشته افزایش داشته است.

دستگیری سارقین موتورسیکلت

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان در ادامه به دستگیری چند سارق موتورسیکلت اشاره کرد و افزود: فردی به نام د – ه 22 ساله و ساکن بندرعباس که هشت دستگاه موتورسیکلت را به سرقت برده بود در تاریخ 12 تیر ماه امسال دستگیر و یک دستگاه موتورسیکلت نیز از وی کشف شد و پرونده وی تا کشف سایر موتورسیکلت های مسروقه همچنان باز است.

قطب زاده عنوان کرد: همچنین دو برادر 16 و 19 ساله به نامهای ساسان - ص و سیروس - ص که مبادرت به سرقت پنج دستگاه موتورسیکلت کرده بودند در تاریخ هشتم تیر ماه دستگیر و تاکنون نیز سه دستگاه موتورسیکلت به مال باختگان برگردانده شده است.

وی در ادامه از دستگیری هشت نفر از اعضای باند متجاوزین به نوامیس و سارقان طلاجات خبر داد و اظهار داشت: این باند در سال جاری سرقت ها و جرایم مهمی را در بندرعباس انجام داده بودند و چهار پرونده نیز برای آنها در آگاهی تشکیل شده است.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان در خصوص شیوه عملکرد این باند گفت: اعضای این باند با مسافرکشی توسط یک خودروی پراید زنان و دخترانی که دارای طلا و جواهرات بودند را سوار می کردند و سپس آنها را با زور چاقو به خارج از شهر منتقل کرده و اقدام به سرقت طلا و جواهرات آنها می کردند. در آخرین مورد از اقدامات این باند یک نفر پس از سرقت طلاجات یک دختر به صورت بسیار زشتی اقدام به تجاوز جنسی به این دختر جوان می کند و موجب متشنج شدن جو جامعه می شود.

قطب زاده اضافه کرد: این موضوع به طور جدی در دستور کار پلیس آگاهی هرمزگان قرار گرفت و هشت نفر از اعضای اصلی این باند شناسایی و دستگیر شدند که پس از بررسی ها مشخص شد بیشتر اعضای این باند جز متهمین سابقه دار هستند.

وی بیان داشت: این افراد طلاهای مسروقه خود را به برخی طلافروشی های سطح شهر می فروختند که این طلا فروشی نیز شناسایی و مال خر دستگیر شده است.