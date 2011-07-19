مسابقات قویترین مردان شمالغرب کشور در سرعین خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها پس از سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی که طی دوره های مختلف برگزار شد، عصر سه شنبه با معرفی قهرمانان خود در بخش انفرادی و تیمی به کار خود پایان داد.

در مرحله پایانی این مسابقات "وحید رمضانی" و "اکبر طائی" هر دو از تیم منتخب سرعین به ترتیب عناوین اول و دوم را کسب کردند و "علی پرویزی" از تبریز به مقام سوم این مسابقات رسید.

در بخش تیمی نیز تیم منتخب سرعین به عنوان اولی دست یافت و پس از وی تیم آذربایجان شرقی و تهران عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

"یوسف مهرآور" از تیم تهران نیز به عنوان ورزشکار اخلاق دست یافت و عنوان پهلوانی را به خود اختصاص داد.

در این مسابقات 20 ورزشکار از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، گیلان، البرز، تهران و اردبیل به مدت سه روز به رقابت پرداختند.

علاوه بر این ورزشکارانی از استانهای اصفهان، تهران و البرز به عنوان میهمان در این رقابت حضور داشتند و رقابتهای خود را همراه با سایر ورزشکاران به صورت غیررسمی برگزار کرده اند.

داوری مسابقات قویترین مردان شمالغرب کشور را که در 14 آیتم برگزار شد، "کریم تالشی" و "حسین بجانی" از قهرمانان قوی‌ترین مردان ایران برعهده داشتند.