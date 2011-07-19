توضیحات بانک مرکزی در زمینه جریمه مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن توضیحات بانک مرکزی به شرح ذیل است:

1- پیش از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ، به دلالت ماده 28 قانون پولی و بانکی کشور، اسکناسها ، طلا، نقره و مطلسهای مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی صراحتا از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات و عوارض دیگر معاف بوده است. لیکن پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، علیرغم بقای مبنای معافیت مالیاتی بانک مرکزی جهت اجرای وظایف حاکمیتی محوله، مراجع مالیاتی نسبت به بقای حکم یاد شده ابراز تردید نموده اند.

حال با ابقای مجدد کلیه احکام قانون پولی و بانکی حسب ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه باید صراحتا عنوان نمود که بانک مرکزی به موجب این ماده در اجرای تصمیمات حاکمیتی خود از جمله عرضه سکه جهت تنظیم بازار، از هرگونه مالیات، عوارض گمرکی، سود بازرگانی و عوارض دیگر معاف است.

2- حسب ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به دلالت فحوا و مفاد ماده 3 قانون مذکور، شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی منتفع از مابه التفاوت مذکور در این ماده، مکلف به پرداخت مالیات شده اند. از آنجا که عناوین نفع تجاری یا اقتصادی بر تحصیل و ارائه کالا و خدمات توسط بانک مرکزی صدق ننموده، لذا مکلف به تادیه مالیات نیز نبوده است. مضافا اینکه مستندا به ماده 11 و بند "ج" ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی بدون قصد انتفاع، به عنوان بانکدار دولت، متصدی تنظیم نظام پولی و اعتباری و عهده دار اجرای برنامه های کلان اقتصادی بوده و وضع مالیات بر این بانک بواسطه تصدی امور حاکمیتی، وضع مالیات بر خود بوده و فاقد توجیه است.