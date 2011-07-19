افزایش 36 درصدی کشف قتل در هرمزگان/ مصرف مشروبات الکلی علت اصلی قتل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اصغر قطب زاده بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش 36 درصدی میزان کشف قتل ها در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه گذشته در هرمزگان، بیان داشت: در چهار ماهه نخست امسال شش درصد از قتل ها در هرمزگان با سلاح گرم، 72 درصد با سلاح سرد و 17 درصد نیز بر اثر ضرب و شتم صورت گرفته است.

وی افزود: سن 44 درصد مقتولین بین 26 تا 35 سال، 44 درصد بین 15 تا 25 سال و 12 درصد سایر سنین می باشد و همچنین 17 درصد از مقتولین از اتباع افغانی هستند.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان در خصوص انگیزه های قتل در هرمزگان گفت: 50 درصد از قتل ها به علت مصرف مشروبات الکلی و نزاع و درگیری رخ داده، انگیزه 17 درصد قتل ها مسائل منکراتی و روابط نا مشروع بوده، 11 درصد قتل ها به علت اختلافات خانوادگی رخ داده و همچنین نیم درصد سزقت همراه با قتل بوده است.

قطب زاده به میزان وقوع قتل در شهرستان های مختلف هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: میزان وقوع قتل ها در بندرعباس 11 درصد، رودان 11 درصد، میناب 33 درصد، سیریک شش درصد، حاجی آباد 28 درصد و قشم 11 درصد بوده است که 94.5 درصد از قاتلان در هرمزگان در چهار ماهه نخست امسال دستگیر شده اند.

کشف دو پرونده جدید قتل در رودان و حاجی آباد

وی در ادامه به دو پرونده از کشقیات جدید قتل در هرمزگان اشاره کرد و ادامه داد: جوانی 16 ساله در تاریخ 17 خرداد ماه امسال توسط عموی 25 ساله خود با چاقو مجروح شد که پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. قاتل فردی به نام ح – س است که انگیزه کشتن برادر زاده خود را طلب 150 هزار تومانی از وی بیان کرده است.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان اضافه کرد: در تاریخ 15 تیر ماه امسال نیز فردی 18 ساله دوست 16 ساله خود را با ضربات چاقو به قتل رساند و پس از دستگیری انگیزه قتل را بیان روابط ناصحیح وی با خواهر خود عنوان کرد.