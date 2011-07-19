تیم هندبال جوانان ایران برابر پرتغال هم شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم هندبال جوانان ایران که در اوج بی نظمی و نداشتن تدارکات مناسب راهی مسابقات جهانی در یونان شده است، پس از قبول دو شکست برابر سوئد و اسپانیا، عصر امروز سه شنبه برابر تیم پرتغال هم تن به شکست داد.

در این دیدار تیم جوانان کشورمان برابر پرتغال با نتیجه 25 بر 36 تن به شکست داد. نیمه اول این دیدار 17 بر 15 به سود پرتغال به پایان رسیده بود. جوانان بدون سرمربی ایران در آخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف مجارستان خواهند رفت. نقی ناری سرمربی این تیم به دلیل اختلاف با مسئولان فدراسیون هندبال در تهران باقی مانده است!

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان از 25 تیرماه در"تسالونیکی" یونان برگزار می‌شود. تیم ایران در گروه چهارم با تیم‌های کانادا، سوئد، اسپانیا، مجارستان، پرتغال در دور مقدماتی مسابقه خواهد داد.