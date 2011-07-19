به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی و آغاز فعالیت رسمی پایگاه اطلاع رسانی باشگاه جهانی خادمین اهل بیت (ع) به عنوان بزرگترین سایت تخصصی شیعه در جهان، عصر سه‌شنبه 28 تیر در فرهنگسرای انقلاب برگزار شد.

در این مراسم داوود احمدی نژاد مدیر پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه باید سیره و رفتار اهل بیت را خوب شناخت گفت: علاوه بر شناخت رفتار اهل بیت باید آنرا در زندگی به کار برد .

وی افزود: ملت ایران دارای یک تمدن بزرگ است که در رأس آن نبی مکرم اسلام (ص) بوده است. نبی اکرم با همه عظمتی که داشتند همه را به اخلاق دعوت می‌کردند. ملت ایران می‌تواند با اخلاق و منطق همه دنیا را فتح کند.

وی تصریح کرد: اخلاق، ایثار، بزرگ منشی ملت ایران امروزه دنیا را فتح کرده است. مردم منطقه و بخشی از مردم اروپا متأثر از ملت ایران هستند که در مقابل دیکتاتورها ایستادگی کرده است.

احمدی نژاد یادآور شد: ملت ایران با کمترین تجهیزات و با اتکای به اخلاق، امروز دنیا را فتح کرده است. آمریکا با تمام ابزاری که دارد در مقابل ملت ایران مستأصل است.

مدیر پدافند غیرعامل کشور افزود: عزت، آقایی، اقتدار، بزرگی، تأثیرگذاری که ملت ایران دارد ناشی از اخلاق اوست. مردم دنیا متأثر از اخلاق ملت ایران هستند. این اخلاق ناشی از حرکت در مسیر اهل بیت(ع) است.

در این مراسم پیام آیت الله کاظم صدیقی به منظور راه اندازی این پایگاه قرائت شد. در بخشی از این پیام عنوان شد: امید داریم این سایت برای تمام پویندگان راه نجات، راه عزت و راه وحدت اسلامی چشمه جوشانی باشد و انشاءالله استمرار داشته و تشنگان را از این منشأ سیراب گرداند.

رجب دبیر سایت باشگاه جهانی خادمین اهل بیت(ع) نیز در ادامه مراسم ، چگونگی و دلایل راه اندازی این سایت را مورد بررسی قرار داد و گفت: شروع به کار این سایت از آنجا بود که مقام معظم رهبری در خصوص جنگ نرم تأکید بر شناساندن اهل بیت داشتند و در این جهت سفارش کردند.

وی افزود: بعد از این سخنان کارگروهی از حوزه و دانشگاه و متخصصان تشکیل شد و پس از مشورتهای انجام شده این سایت با این نام آغاز به کار کرد.

وی با اشاره به اینکه این سایت به لحاظ محتوایی دارای غنای بالایی است گفت: دوره کنونی به لحاظ زمان تبلیغ برای شیعه در جهان بهترین زمان است. چرا که مظلومیت شیعه در عراق، بحرین و لبنان به ویژه در حال حاضر قابل مشاهده است.

به گزارش مهر، باشگاه جهانی اهل بیت(ع) نخستین شبکه‌ اجتماعی متشکل از خادمان و عاشقان اهل بیت(ع) است که با تکیه بر آرای علما، کارشناسان و صاحبنظران حوزه دین و فرهنگ، بخش‌های متنوع و پرباری را برای استفاده‌ علاقمندان و محبان مکتب اهل بیت(ع) در بر گرفته است.

شناخت اهل بیت، آشنایی با دیدگاه‌های اهل بیت، معرفی خادمین و مفاخر شیعه، آداب زیارت، ادعیه و مناجات، مهدیه، حسینیه، نواخانه، نماخانه، نگارخانه، کتب و احادیث، بحث و گفتگو، هنر اسلامی، پخش زنده، بخش کودک و نوجوان، خواندنی ها از مهمترین بخش‌های سایت باشگاه خادمین اهل بیت(ع) است.