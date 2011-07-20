کوتاهی از آرمانهای انقلاب خیانت به اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی در دیدار کاروان عاشقان حضرت امام مهدی(عج) که پیاده از قم به مشهد سفر کرده‌اند، اظهار داشت: آنچه امسال مشهود است، حضور پرشور و باشکوه مردم منتظِر به خصوص جوانان عزیز در برپایی جشن‌های میلاد و عرض ادب و اخلاص آنان به آستان مقدس حضرت مهدی موعود(عج) است.



وی با اشاره به بیداری و هوشیاری جوانان مومن و متعهد در مقابل فتنه‌های بیگانگان اظهار داشت: در این دوره حساس با اینکه دشمنان با استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید سعی در القای انحرافات و شبه‌ها و اسلام‌زدایی دارند و می‌خواهند جوانان عزیز را از مسیر صحیح سعادت و اخلاق منحرف کنند، ولی خوشبختانه مشاهده می‌کنیم که موفق نمی‌شوند این نور خدایی را خاموش کنند.



وی ادامه داد: الحمدلله هر سال علاقه و اشتیاق مردم به خصوص نسل جوان به برگزاری باشکوه‌تر مراسم میلاد حضرت بقیة‌الله(عج) بیشتر می‌شود و نقشه‌های دشمن را نقش بر آب می‌کنند و این همان حقیقتی است که قرآن می‌فرماید "قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا"؛ با آمدن حق باطل از بین‌رفتنی است.



مرجع تقلید شیعیان با تشکر از جوانان حاضر در مجلس که راه بسیار طولانی را در این هوای گرم پیاده تا مشهد مقدس طی کرده‌اند،‌ افزود: این اظهار علاقه شما و دیگران برای همه و به خصوص مسئولین نظام اسلامی پیام‌ها دارد و پیام اول آن این است که ما طرفدار دین و ارزش‌های مقدس اسلام هستیم و با تحمل زحمات فراوان هم حاضر به عقب‌نشینی نیستیم.



وی افزود: ما رضایت خاطر انور آقا امام زمان(عج) را بر همه چیز مقدم می‌داریم و اعلام می‌داریم که منتظِر واقعی کسی است که در صدد اصلاح امور باشد و وظیفه سنگین امر به معروف و نهی از منکر را به بهترین وجه انجام دهد و جهان را برای ظهور آن حضرت آماده کند.



آیت‌الله صافی گلپایگانی در ادامه بیان داشت: مسئولان کشور بدانند که اکثریت قاطع مردم طرفدار دین و پایبند به احکام و اخلاق هستند و از آنها می‌خواهند که محیط را صد در صد دینی و مطابق با اخلاق اسلامی قرار دهند.



وی حفظ اسلام و انقلاب را وظیفه سنگین همه دانست و افزود: وظیفه همه سنگین است و کسانی که از آرمان مقدس اسلام و انقلاب اسلامی کوتاه بیایند، به اسلام و نظام خیانت کرده‌اند و خدا، پیامبر، امام زمان و شهیدان هرگز آنها را نمی‌بخشند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به مسئله حجاب و عفاف گفت: داشتن حجاب برای زن افتخار است و کرامت بزرگی را که اسلام برای زن قرار داده است فقط با خفظ حجاب و عفاف بدست می‌آید.