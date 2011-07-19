سریال دنباله دار سیل مازندران به آمل هم رسید

به گزارش خبرنگار مهر در آمل بخشدار امامزاده عبدالله آمل از وقوع سیل در دو روستای "نشل" و "اندوار" در این بخش از عصر امروز سه شنبه به علت بارش شدید باران و تگرگ خبر داد.

یحیی عسگری پور گفت: وقوع سیل در این دو روستا راه ارتباطی و آب شرب این دو روستا را قطع و باعث رانش زمین به طول حدود 300 متر شد.

وی افزود: وقوع سیل در این دو روستا خوشبختانه خسارت جانی و تخریب واحدهای مسکونی نداشته است.

بخشدار امامزاده عبدالله آمل با بیان اینکه نیروهای امدادی شامل راه و ترابری، آب و فاضلاب به منطقه سیل زده اعزام شدند.

وی اضافه کرد: خسارت های اولیه به دو روستای نشل و اندوار حدود دو میلیارد ریال اعلام شده است. این دو روستا با حدود 120 خانوار در مسیر کوهستانی بخش امامزاده عبدالله آمل در جاده هراز واقع شده است.