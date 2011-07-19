  1. استانها
  2. مازندران
۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۷

سریال دنباله دار سیل مازندران به آمل هم رسید

سریال دنباله دار سیل مازندران به آمل هم رسید

آمل - خبرگزاری مهر: سریال دنباله دار سیل مازندران که خسارت های فراوان مالی برای این استان در پی داشت به شهرستان آمل هم سرایت کرد.

به گزارش خبرنگار  مهر در آمل بخشدار امامزاده عبدالله آمل از وقوع سیل در دو روستای "نشل" و "اندوار" در این بخش از عصر امروز سه شنبه به علت بارش شدید باران و تگرگ خبر داد.

یحیی عسگری پور گفت: وقوع سیل در این دو روستا راه ارتباطی و آب شرب این دو روستا را قطع و باعث رانش زمین به طول حدود 300 متر شد.

وی افزود: وقوع سیل در این دو روستا خوشبختانه خسارت جانی و تخریب واحدهای مسکونی نداشته است.

بخشدار امامزاده عبدالله آمل با بیان اینکه نیروهای امدادی شامل راه و ترابری، آب و فاضلاب به منطقه سیل زده اعزام شدند.

وی اضافه کرد: خسارت های اولیه به دو روستای نشل و اندوار حدود دو میلیارد ریال اعلام شده است. این دو روستا با حدود 120 خانوار در مسیر کوهستانی بخش امامزاده عبدالله آمل در جاده هراز واقع شده است.

کد مطلب 1362763

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها