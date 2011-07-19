به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "جرار لونگه" گفت : امکان اینکه بحران لیبی با وقوع تحولاتی دور از انتظار به سرعت به پایان برسد وجود دارد.

وی در گفتگو با شبکه محلی فرانس 2 تاکید کرد: وقایع لیبی ممکن است بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می رود پیش برود. به گفته لونگه، در حال حاضر این مسئله که قذافی جایی در آینده لیبی ندارد برای همگان روشن شده است.

وی بدون اشاره به جزئیات دیگری در این مورد از ادامه مبارزات مخالفان قذافی در شهرهای لیبی برای سرنگون کردن وی خبر داد. روز گذشته نیز انقلابیون لیبی شهر نفت خیز البریقه واقع در شرق این کشور را به تصرف خود در آوردند.

این در حالی است که دولت فرانسه که نقش فعالی در حملات ناتو به لیبی دارد هفته گذشته چراغ سبز پارلمان و سنا را برای ادامه نقش آفرینی در این جنگ تا زمان ساقط شدن قذافی دریافت کرده است.