لیست کامل بازیکنان صنعت نفت اعلام شد/ خط دروازه، پاشنه آشیل نفت

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برای فصل آینده تقریبا موفق به حفظ اسکلت تیم خود شده اند و تنها چند بازیکن نه چندان شاخص به این تیم ملحق شده اند تا نقاط ضعف تیم برای فصل آینده رفع شود.

بزرگترین نقطه ضعف تیم فوتبال صنعت نفت برای فصل آینده در درون دروازه خواهد بود که با رفتن حسن هوری به مس سرچشمه کرمان، آنها موفق به بازیکنی در این پست نشدند و به حبیب دهقانی دروازه بان فصل گذشته سایپا که البته بازیکن ثابتی برای این تیم نبود دلخوش کردند تا از هم اکنون این پست به عنوان پاشنه آشیل نفت مطرح شود.



همچنین تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برای فصل آینده تعداد قابل توجهی از بازیکنان رده امیدهای و جوانان خود را به لیست بزرگسالان خود افزوده است که به نظر می رسد تعدادی از این بازیکنان می توانند از پدیده های فوتبال ایران برای سال آینده باشند.



یکی از مشکلات تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برای جذب بازیکن در بازار نقل و انتقالات، قیمت های بالایی بود که از سوی بازیکن مورد نظر این باشگاه اعلام می شد چرا که گرما و گرد و غبار باعث شده بازیکنان راضی به حضور در آبادان با همان قمیت سایر تیم ها و حتی بیشتر نمی شدند. چنین مشکلی برای تیم فوتبال فولاد خوزستان دیگر نماینده استان در لیگ برتر نیز به وجود است.



به همین دلیل این دو باشگاه حضور کم فروغی در بازار نقل و انتقالات همانند دو سال اخیر داشتند و مجبور به استفاده از نیروهای بومی شدند به گونه ای که صنعت نفت در آخرین دقایق مجبور به جذب حسین سلامی بازیکن آبادانی که از پروش یافتگان این باشگاه به شمار می رود و در دو سال اخیر به ناحق از این باشگاه کنار گذاشته شده بود شد.



طبق اعلام کادر فنی این باشگاه در فصل آینده بازیکنان به شرح ذیر در این تیم حضور خواهند داشت.



دروازه‌بانان: حبیب دهقانی (سایپا)، مهرداد بشاگردی (صنعت نفت آبادان) و حبیب مانگشتی (فولاد نوین و ملی حفاری)



مدافعان: مصطفی صبری (سایپا)، میثم امیری (ایران جوان بوشهر)، هادی رمضانی (پاس همدان)، والری الکسانیان (ارمنستان)، هدایت شهریاری (صنعت نفت آبادان)، سجاد مشکل‌پور (صنعت نفت آبادان) و حسین بغلانی (صنعت نفت آبادان)



هافبک‌ها: رسول نویدکیا (صنعت نفت آبادان)، امید شریفی‌نسب (صنعت نفت آبادان)، علی ممبینی (صنعت نفت آبادان)، لئون پاچاچیان (صنعت نفت آبادان)، طالب ریکانی (صنعت نفت آبادان)، عباس مرداسی (صنعت نفت آبادان)، نبی ساکی (صنعت نفت آبادان)، سیامک کوهنورد (نفت تهران) و حسین سلامی (شهرداری بندرعباس)



مهاجمان: روح الله عرب (صنعت نفت آبادان)، حجت چهارمحالی (صنعت نفت آبادان)، مهرداد میر (صنعت نفت آبادان) و فونیکه سی (ایران جوان بوشهر)



بازیکنان زیر 23 سال: محمد لامی‌نژاد (صنعت نفت آبادان)، حامد سرلک (صنعت نفت آبادان) و ناصر آلبوکات (صنعت نفت آبادان)



بازیکنان رده سنی امید: محمدرضا حمدی اصل (صنعت نفت آبادان)، پژمان مالکی (صنعت نفت آبادان)، فرهاد جودکی (صنعت نفت آبادان)، مکی شریفی (صنعت نفت آبادان) و بهنام برزای (صنعت نفت آبادان)