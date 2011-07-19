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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۴۹

دلجویی و دیدار استاندار البرز از خانواده داغدار مرحوم داداشی

دلجویی و دیدار استاندار البرز از خانواده داغدار مرحوم داداشی

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز به همراه معاونین و چند تن از مدیران استانداری با حضور در منزل مرحوم روح الله داداشی با خانواده این ورزشکار دیدار و از آنها دلجویی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی شامگاه سه شنبه با چند تن از معاونان و مدیران استانداری البرز به منزل مرحوم روح الله داداشی قهرمان رقابتهای قوی ترین مردان ایران رفت.

وی در دیدار با خانواده داغدار مرحوم داداشی ضمن دلجویی از آنان شخصیت این ورزشکار کرجی را الگوی ورزشکاران توصیف کرد و گفت: ضایعه ازدست دادن این قهرمان برای استان البرز و جامعه ورزشکار کشور ضایعه تاسف باری بوده است.

این مسئول از پیگیرهای جدی استانداری برای  دستگیری و شناسایی عوامل قتل این ورزشکار خبر داد و تلاش نیروی انتظامی در دستگیری این  عوامل را نیز قابل تقدیر دانست.

همچنین در این دیدار علی داداشی برادر مرحوم روح الله داداشی از تلاشهای مسئولان امنیتی و قضایی استان و نیروی انتظامی برای شناسایی عوامل قتل این ورزشکار و نیز حضور در مراسم تشییع و به خاکسپاری برادرش قدردانی کرد.

مرحوم روح الله داداشی شامگاه شنبه در درگیری با اشرار به قتل رسید.


 

کد مطلب 1362781

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چقدر بزرگ کردید این روح الله داداشی رو حیف اون پسر 17 ساله

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