فینالیست های اسکواش جام میلاد در گرگان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات جام میلاد عصر سه شنبه برگزار شد و محمد رضا صادق پور از ایران و فرهام زمان از پاکستان به عنوان فینالیست های دومین دوره از مسابقات جام میلاد شناخته شدند.
محمد رضا صادق پور از ایران با نتیجه 3 بر یک عامر تمیمی از کویت را شکست داد و فرهام زمان از پاکستان احمد سراج از اردن را با نتیجه 3 بر صفر مغلوب کرد.
بدین ترتیب فینالیست های این دوره صبح فردا در خانه اسکواش گرگان برای تعیین برنده این دوره از رقابت ها به مصاف هم می روند.
مسابقات بینالمللی اسکواش جام میلاد، هر سال به مناسبت تولد امام زمان (عج) در گرگان برگزار می شود و در رنکینگ جهانی نیز تاثیر خواهد داشت.
60 ورزشکار در این دوره از مسابقات چهار روزه در گرگان رقابت می کنند.
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