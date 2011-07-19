فینالیست های اسکواش جام میلاد در گرگان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات جام میلاد عصر سه شنبه برگزار شد و محمد رضا صادق پور از ایران و فرهام زمان از پاکستان به عنوان فینالیست های دومین دوره از مسابقات جام میلاد شناخته شدند.

محمد رضا صادق پور از ایران با نتیجه 3 بر یک عامر تمیمی از کویت را شکست داد و فرهام زمان از پاکستان احمد سراج از اردن را با نتیجه 3 بر صفر مغلوب کرد.

بدین ترتیب فینالیست های این دوره صبح فردا در خانه اسکواش گرگان برای تعیین برنده این دوره از رقابت ها به مصاف هم می روند.

مسابقات بین‏المللی اسکواش جام میلاد، هر سال به مناسبت تولد امام زمان (عج) در گرگان برگزار می شود و در رنکینگ جهانی نیز تاثیر خواهد داشت.

60 ورزشکار در این دوره از مسابقات چهار روزه در گرگان رقابت می کنند.