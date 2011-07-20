عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- طالبان گزارشهای مطرح شده در زمینه کشته شدن "ملا عمر" رهبر طالبان را تکذیب کرد.
- حماس از دیدار احتمالی "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه به غزه استقبال کرد.
- اسپانیا اعلام کرد در قبال رای به شناسایی فلسطین در سازمان ملل مردد است.
- جنگنده های رژیم صهیونیستی بار دیگر غزه را بمباران کردند.
- یک متهم به جاسوس برای رژیم صهیونیستی در زلزله شهر کریس چرچ (استرالیا) کشته شد.
- "نبیل العربی" رئیس اتحادیه عرب تصرف کشتی الکرامه را محکوم کرد.
- قذافی بار دیگر اعلام کرد در برابر ناتو و انقلابیون مقاومت خواهد کرد.
- "سید حسن نصرالله" تاکید کرد: حزب الله لبنان پس از توطئه دادگاه بین المللی قدرتمندتر می شود.
- مقامات تونس پس از ناآرامیهای اخیر ممنوعیت آمد و شد در شهر بورقیبه وضع کردند.
- کشته شدن 8 نفر از انقلابیون در شهر البریقه در درگیری با نیروهای قذافی.
- سازمان عفو بین الملل در گزارشی کودکان سومالی را قربانیان جنایات جنگی دانست.
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