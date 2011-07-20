  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های مهم بین المللی به شرح زیر است.

- طالبان گزارشهای مطرح شده در زمینه کشته شدن "ملا عمر" رهبر طالبان را تکذیب کرد.

- حماس از دیدار احتمالی "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه به غزه استقبال کرد.

- اسپانیا اعلام کرد در قبال رای به شناسایی فلسطین در سازمان ملل مردد است.

- جنگنده های رژیم صهیونیستی بار دیگر غزه را بمباران کردند.

- یک متهم به جاسوس برای رژیم صهیونیستی در زلزله شهر کریس چرچ (استرالیا) کشته شد.

- "نبیل العربی" رئیس اتحادیه عرب تصرف کشتی الکرامه را محکوم کرد. 

- قذافی بار دیگر اعلام کرد در برابر ناتو و انقلابیون مقاومت خواهد کرد.

- "سید حسن نصرالله"  تاکید کرد: حزب الله لبنان پس از توطئه دادگاه بین المللی قدرتمندتر می شود.

- مقامات تونس پس از ناآرامیهای اخیر ممنوعیت آمد و شد در شهر بورقیبه وضع کردند.

- کشته شدن 8 نفر از انقلابیون در شهر البریقه در درگیری با نیروهای قذافی.

- سازمان عفو بین الملل در گزارشی کودکان سومالی را قربانیان جنایات جنگی دانست.

کد مطلب 1362834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها