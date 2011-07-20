به گزارش خبرگزاری مهر، در این شبهای شعر که قرار است در تاریخهای 30 تیرماه، 27 مردادماه و 31 شهریور و در فصل تابستان برپا شود، شاعرانی چون عبدالجبار کاکایی، افشین مقدم، محمدرضا رستم بیگلو، علیرضا آذر، رحیم رسولی، اکبر آزاد، حامد ابراهیم پور، مرتضی امیری اسفندقه، مهرداد بابایی، علیرضا بندری و ... حضور مییابند و به خوانش شعر خواهند پرداخت.
نخستین جلسه از شبهای شعر«شیدایی واژهها» پنجشنبه این هفته و با حضور اعضای کانون ادبیات فرهنگسرای سرو و علاقهمندان شعر، ساعت 18 تا 20 در محل سالن آمفی تئاتر این فرهنگسرا دایر خواهد بود.
علاقه مندان میتوانند به خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از بوستان ساعی، انتهای کوچه ساعی دوم مراجعه کنند.
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