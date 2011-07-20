ایران :

در تصویب طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد تعلل نکنید

یک مقام صندوق تامین اجتماعی: افزایش 10 درصدی حقوق مستمری بگیران هفته آینده پرداخت می‌شود

رئیس جمهور: دوستی با ایران به نفع کشورهای منطقه است

تفاهم:

از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت گرفت؛ ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال

وزیر اقتصاد و دارایی: اصلاح واحد پول ملی تدریجی است مردم نگران نباشند

سخنگوی طرح حول اقتصادی: واریز یارانه نقدی در هفته دوم مرداد قطعی شد

پیشتازی نام "پارسی" برای واحد پول ملی



تهران امروز:

از سوی رهبر معظم انقلاب؛ سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغ شد

"پارسی" محبوب‌تر از "تومان"

5 میلیارد دلار را ندهید، نفت نمی‌دهیم؛ اولتیماتوم رسمی ایران به هندوستان



جام جم :

درخواست ممنوعیت حمل سلاح سرد

فاجعه دوپینگ در کشتی فرنگی ایران

رسوایی شنود تلفنی در انگلیس همچنان قربانی می‌گیرد



جوان:

توسط رهبر انقلاب صورت گرفت؛ ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال در کشور

تجارت نفت باید به مردم سپرده شود

سردار نقدی: غیرت طلبه بسیجی آمر به معروف باید سرمشق دستگاه قضایی و انتظامی باشد

افشاگر نشریه مرداک کشته شد؛ بوسه مرگ بر دهان خبرنگار افشاگر "لندن گیت"



حمایت:

ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب

تومان، پارت، پارسی یا دریک؟

پرداخت یارانه مرحله ششم از 8 مرداد

حمله نظامیان صهیونیستی به کرامت



خراسان:

مجلس دادستان کل کشور، فرمانده ناجا و 3 وزیر را فراخواند

تیم ملی وزنه برداری جوانان با رئیس جمهور دیدار کردند

سخنگوی وزارت خارجه: سانتریفیوژهای جدید در حال نصب هستند



دنیای اقتصاد:

رونق غیرتورمی معاملات مسکن

دفاع رئیس کل از شوک ارزی

معاون بانک مرکزی تشریح کرد: زمان بندی حذف صفرها



شرق:

ناامنی داد مجلس را درآورد

برای حضور در انتخابات مطرح شد؛ تاکید منتجب نیا بر شروط اصلاح طلبان

پس از شش ماه رایزنی‌های بین‌المللی؛ موتور دیپلماسی ایران درباره لیبی روشن شد

جسد افشاگر شنود کشف شد؛ حمله فیزیکی به مرداک در پارلمان بریتانیا

فرهیختگان:

99 درصد مردم خواهان حذف صفرها

احتمال تجدید نظر در معامله نفتی با هند

دو مرگ مشکوک تاوان افشاگری در انگلیس؛ دردسر تلفنی در بریتانیا

مذاکرات محرمانه آمریکا با قذافی



قدس:

لاریجانی به 2 کمیسیون دستور پیگیری حوادث اخیر را داد؛ خط و نشان مجلس برای اراذل و اوباش

سرپرست بهزیستی در مشهد خبر داد: همه زنان سرپرست خانوار بیمه می‌شوند

دفاع معاون بانک مرکزی از حذف صفرهای پول ملی: تا کی میلیارد میلیارد اسکناس بسوزانیم



کیهان:

با احضار مقامهای امنیتی و قضایی صورت گرفت؛ هشدار جدی مجلس؛ به اوباش رحم نکنید

مقررات حکومت نظامی در مرکز تونس به اجرا درآمد

افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان از ماه آینده پرداخت می‌شود



ملت ما:

جبهه ایستادگی ایران اسلامی به صحنه آمد

علی مطهری: سئوال از رئیس جمهور را بگذاریم برای بعد از نابودی آمریکا و اسرائیل!

براساس نظرسنجی بانک مرکزی صورت گرفت؛ مردم "پارسی" را به عنوان واحد پول جدید پسندیده‌اند



همشهری:

سهمیه بنزین تاکسی‌ها اضافه شد

حمله صهیونیست‌ها به کشتی کمک رسان غزه

واکنش مجلس به ناامنی‌های اخیر

