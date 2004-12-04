بازيكنان استقلال اهواز در كميته انضباطي فدراسيون فوتبال حضور يافتند

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازپايان ديدارتيمهاي فوتبال استقلال اهوازوابومسلم درهفته نهم رقابتهاي ليگ برترگزارشي از اتفاقات اين ديداربه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ارسال شد كه امروزبه موضوع درگيريهاي بوجود آمده دراين ديداررسيدگي شد.

براساس اين گزارش آدريانو آلوزورضا جلالي ثابت ازاستقلال اهواز، فريدون فضلي وشكري ازابومسلم امروزبا حضوردركميته انضباطي فدراسيون فوتبال به سوالات مطرح شده درمورد اتفاقات اين ديدارپاسخ دادند. قراراست راي نهايي درمورد اين بازيكنان و مربي تيم فوتبال ابومسلم طي روزهاي آينده اعلام شود.

اين درحاليست كه آلوز وجلالي ثابت تا كنون دوجلسه ازهمراهي تيمشان محروم بوده اند ومنتظرراي نهايي كميته انضباطي هستند.