سفیر قزاقستان با استاندار کردستان دیدار کرد/ تاکید بر تحکیم روابط

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه و در محل استانداری کردستان "بغداد امرییف" سفیر قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران با علیرضا شهبازی دیدار و گفتگو کرد که در این دیدار راهکارهای مختلف توسعه روابط بین دو طرف در تمام بخش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار که مدیرعامل شرکت ایران اوراسیا گلد نیز سفیر قزاقستان را همراهی می کرد زمینه های سرمایه گذاری این شرکت در معدن طلای ساری گونی قروه مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفت و مقرر شد که این شرکت در معدن طلای قروه سرمایه گذاری کند.

در این دیدار همچنین سفیر قزاقستان از افزایش همکاری کشورش با استان کردستان به دلیل ظرفیتهای مناسبی که در اختیار دارد، استقبال کرد و گفت: ما می توانیم در سطح استانها همکاری مناسب و خوبی با استان کردستان داشته باشیم که این روند به تحکیم روابط دو کشور کمک می کند.

استاندار کردستان نیز از حضور سفیر قزاقستان در این استان و تمایل آنها برای سرمایه گذاری در کردستان استقبال کرد و افزود: ما هیچگونه محدودیتی برای استفاده از سرمایه گذاری های خارجی در استان کردستان نداریم و از حضور هرچه بیشتر شرکت های قزاق در استان استقبال خواهیم کرد.

در این دیدار که رئیس سازمان صنایع و معادن و مدیرکل امور اقتصادی استانداری کردستان نیز حضور داشتند گزارشی از وضعیت معدن طلای ساریگونی قروه ارائه شد و دو طرف برای همکاری و بهره برداری از این معدن طلا به توافق رسیدند.

معدن طلای ساری گونی در شهرستان قروه واقع شده است و حدود پنج سال است به دلیل عدم اجرای تعهدات شرکت ریوتینتو انگلیس این معدن راکد شده است.