محمد دهقان در گفتگو با خبر نگار پارلمانی مهر با تاکید بر اینکه کلیات طرح نظارت مجلس بر نمایندگان از ابتدا پخته و کامل بود، اظهار داشت: پس از تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مقرر شد جهت بررسی برخی پیشنهادات این طرح دوشوری شود و به کمیسیون مشترک باز گردد.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ یک از پیشنهادات دوستان برای اصلاح طرح نظارت بر نمایندگان موجب تقویت طرح اولیه کمیسیون مشترک نشد و به تصویب نرسید، بنابراین طرح نظارت بر نمایندگان بدون هرگونه تغییر و اصلاح مجددا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.



عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت بر نمایندگان افزود: این هفته رایزنی های لازم برای بازگشت طرح اولیه نظارت بر نمایندگان به صحن علنی مجلس با هیئت رئیسه انجام می شود.



اردیبهشت ماه سال جاری علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه بررسی کلیات طرح نظارت بر نمایندگان با اشاره به موافقت هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت بررسی دو شوری طرح نظارت بر نمایندگان گفته بود: با توجه به اشکالاتی که مخالفان طرح نظارت بر نمایندگان در جلسات مختلف اعلام نموده اند، هیئت رئیسه موافقت کرد این طرح به صورت دو شوری بررسی شود تا با تصویب کلیات آن جزئیاتش در کمیسیون مشترک مجددا مورد بررسی دقیق قرار گیرد.



مخالفان با کلیات طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان در جلسه بررسی کلیات این طرح معتقد بودند این طرح شرایط حذف رقیب و اعمال سلایق سیاسی را ممکن خواهد کرد و موجب تداخل کار قوا و سوء استفاده مخالفان نمایندگان خواهدشد، لذا خواستار بررسی مجدد جزئیات این طرح در کمیسیون مشترک شدند.



