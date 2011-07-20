ایلام در اکثر شاخصهای توسعه در رتبه آخر کشور قرار دارد/ مصوبات استانی اجرا نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور پولادی در صحن علنی مجلس با گرامی داشتن یاد شهیدان دفاع مقدس در حوزه انتخابیه خود گفت: استان ایلام با داشتن منابع عظیم نفت و گاز و آب و خاک و تاریخ تمدن دیرینه، جوانان ولایتمدارش باید گرفتار بیکاری باشند.

نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران و چرداول در مجلس شورای اسلامی گفت: چرا ایلام در دولت عدالت محور استان ایلام در اکثر شاخص های توسعه در رتبه آخر کشور قرار گیرد و چرا بخش صنعت ایلام در حالت رکود و اکثر صنایع غیرفعال است.

عضو کمیسیون عمران مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای احمدی نژاد مصوبات استانی ایلام اگر اجرایی می شد روند توسعه و سرمایه گذاری و اشتغال را با تحول عظیم مواجه می ساخت که متاسفانه تاکنون با وجود پیگیری های مکرر از طریق وزارتخانه ها و معاونت راهبری ریاست جمهوری اجرایی نشده اند، از شما می‌خواهم دستور دهید تا دستگاه‌های مربوطه نسبت به اجرایی شدن مصوبات اقدام لازم را انجام دهند.

پولادی با بیان اینکه ایلام بالاترین آمار خودکشی در جوانان را در کشور دارد، گفت: بیکاری غبار غم بر چهره جوانان تحصیل کرده ایلام نشانده است، ‌انتظار است با توجه به نرخ بالای بیکاری در استان ایلام اعتبارات ویژه ای برای جوانان در نظر گرفته شود تا در دولت شما مردم ایلام برای تامین حداقل معیشت خود عاجز نشود.

وی اظهار داشت: استان ایلام هشت سال گلوله باران و بمباران شد و امروز باران گرد و غبار توان نفس کشیدن از مردم را گرفته و مردان و شیرزنان ایلام را به انواع بیماری گرفتار کرده است، آیا رواست مردمانی که در 8 سال دفاع مقدس مردانه جنگیدند حالا گرفتار مرگ خاموش شوند.

پولادی خواستار دستور رئیس جمهوربه معاونت توسعه و مدیریت منابع خود برای اجرای بند 1 ماده 68 مناطق مرزی قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان کشوری و لشکری در تمام شهرستانهای استان ایلام که از حداقل امکانات رفاهی برخوردار شد.

وی از وزیر راه و شهرسازی خواست تا نسبت به اجرای طرح راه آهن ایلام و بزرگراه استان ایلام و کرمانشاه و خوزستان اقدام نماید. پولادی همچنین از وزیر نیرو خواستار تغییر در تعرفه های برق استان ایلام به دلیل اجباری که مردم این استان در استفاده از کولرهای گازی به دلیل گرد و غبار دارند شد.