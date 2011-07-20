برای نایب رئیسی بدمینتون آسیا رایزنی نکردم/کرباسیان به میل خودش انصراف داد

محمدرضا پوریا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمانی که برای نایب رئیسی کنفدراسیون بدمینتون آسیا کاندیدا شد، اظهارداشت: آخرین مهلت برای ثبت‎نام از کاندیداهای انتخابات کنفدراسیون آسیا 20 روز پیش از برگزاری مجمع انتخاباتی بود و من یک روز پیش از پایان این مهلت برای نایب رئیسی ثبت‏‎نام کردم.

وی با یادآوری اینکه کنفدراسیون بدمینتون آسیا 6 نایب رئیس دارد، خاطرنشان کرد: من در مجمع انتخاباتی برای نایب رئیسی 11 رای آوردم و از نظر تعداد آرا بعد از کاندیداهای کشورهای اندونزی، مالزی، هند، چین، لبنان و کره‌جنوبی در رده هفتم قرار گرفتم و نتوانستم به عنوان نایب رئیس انتخاب شدم. کاندیدای کره‌ای با 14 رای موقعیت بهتری نسبت به من داشت و نایب رئیس شد.

رئیس فدراسیون بدمینتون تاکید کرد: این نخستین سالی بود که من به عنوان کاندیدا در مجمع انتخاباتی کنفدراسیون آسیا شرکت داشتم. اگر چه موفق نشدم نایب رئیس شوم اما از نتیجه به دست آمده راضی هستم. برای من که هیچ سابقه‌ای از حضور در این مجمع انتخاباتی نداشتم کسب 11 رای خوب بود.

پوریا ادامه داد: من در آخرین روزها برای ثبت‌نام اقدام کردم و جهت کسب رای هم هیچ رایزنی خاصی نداشتم اما با این حال 11 رای آوردم و این نتیجه خوبی برای من بود. به هر حال افراد کاندیدا برای آنکه بتوانند پست مورد نظر خود را به دست آورند نیاز به حداقل یک سال انجام رایزنی‌های لازم دارند اما من این کار را انجام نداده بودم.

* اما پیش از مهدی کرباسیان طی چند دوره متوالی نایب رئیس کنفدراسیون بدمینتون آسیا بود اما وی هم امسال کاندیدا نشده بود. این موضوع علت خاصی داشت؟

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: کرباسیان به میل خودش از حضور دوباره در انتخابات آسیا و کاندیدا شدن به عنوان نایب رئیس امتناع کرد. البته من اصلا از نیت وی در این زمینه خبر نداشتم. نمی‌دانستم که او قصد دارد از پست نایب رئیسی انصراف دهد و دیگر کاندیدا نشود. فدراسیون تا آخرین لحظه هم بر کاندیداتوری دوباره وی مصر بود اما او تمایلی نشان نداد.

رئیس فدراسیون بدمینتون تصریح کرد: بعد از کسب 11 رای و اینکه نتوانستم نایب رئیس آسیا شوم، ریاست کمیته مالی و عضویت در هیئت رئیسه آسیا به من پیشنهاد شد که نپذیرفتم چون من به دنبال نایب رئیسی بودم. البته از آنجا که از نظر تعداد آرا در رده هفتم قرار گرفتم در صورت انصراف یکی از نایب رئیسان می‌توانم نایب رئیس شوم.

محمدرضا پوریا تاکید کرد: انتخابات کمیته ها هر دو سال یک بار و انتخابات هیئت رئیسه هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود. در صورت امکان برای دوره آتی انتخابات کاندیدا خواهم شدم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی کنفدراسیون بدمینتون آسیا هفته گذشته در هند برگزار شد.