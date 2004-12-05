نمايشگاه قرآن و عترت جشنواره امام رضا (ع) در قم برگزار مي شود

دبير دومين نمايشگاه قرآن و عترت در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد اظهار گفت : در نمايشگاه سراسري قرآن و عترت قم كه به مدت يك هفته در اين شهر برگزار خواهد شد. دستاوردهاي علمي و پژوهشي و فرهنگي هنري نهادها و مراكز دولتي و غير دولتي به نمايش در خواهد آمد.

آيت الله پيمان افزود: اين نمايشگاه شامل 120 غرفه است كه توليدات و دستاوردهاي مكتوب هنري و نرم افزارهاي علوم قرآني، اسلامي و نشريات و نوآوري هاي مرتبط با علوم قرآني در آن در معرض بازديد علاقمندان گذاشته خواهد شد.

وي در پايان گفت : همايش هاي تخصصي قرآني و ديني، نشست هاي جلسات نقد و بررسي آثار و آيين هاي ديني و مذهبي از ديگر برنامه هاي اين نمايشگاه خواهد بود.