دومين نمايشگاه موزه ملي مطبوعات

به گزارش خبرگزاري مهر ، در غرفه موزه ملي مطبوعات ايران ، تاريخ 170 ساله ايران نمايش داده شده است .

بر پايه اين گزارش نزديك به 500 عنوان از نشريات دوره هاي مختلف سياسي ايران ( قاجار - پهلوي وجمهوري اسلامي ) براي باز ديد عموم به نمايش گذاشته است .

اولين نشريات طنز ، ادبي ، كشاورزي ، سالنامه و شبنامه از جمله جالب توجه ترين بخشهاي اين موزه است .

همچنين در قسمت اولين هاي موزه ملي مطبوعات نيز ، اولين نشريه اي كه مدير آن محاكمه مطبوعاتي شده است حضور دارد .

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