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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۲:۲۴

دومين نمايشگاه موزه ملي مطبوعات

دومين دوره نمايشگاه موزه ملي مطبوعات ايران در دهمين دوره نمايشگاه جشنواره مطبوعات برپا شده است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، در غرفه موزه ملي مطبوعات ايران ، تاريخ 170 ساله ايران نمايش داده شده است .
بر پايه اين گزارش نزديك به 500 عنوان از نشريات دوره هاي مختلف سياسي ايران ( قاجار - پهلوي وجمهوري اسلامي ) براي باز ديد عموم به نمايش گذاشته است .
اولين نشريات طنز ، ادبي ، كشاورزي ، سالنامه و شبنامه از جمله جالب توجه ترين بخشهاي اين موزه است .
همچنين در قسمت اولين هاي  موزه ملي مطبوعات نيز ، اولين نشريه اي كه مدير آن محاكمه مطبوعاتي شده است  حضور دارد .
کد مطلب 1363

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