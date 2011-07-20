مشکلی برای تامین مرغ ماه رمضان در گیلان وجود ندارد

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان مرغ تولیدی استان نه تنها مرغ مورد نیاز ماه مبارک رمضان را بطور کامل تامین می کند بلکه مازاد بر نیاز بوده و بخشی از آن به خارج از استان نیز ارسال خواهد شد.

وی همچنین افزایش تدریجی قیمت مرغ در روزهای گذشته را یک روند منطقی برای واقعی شدن قیمت و جلوگیری از استمرار زیان واحدهای مرغداران دانست و اظهارداشت: در صورتیکه قیمت مرغ در این حدود باشد، اتخاذ سیاست برای کاهش قیمت ها از سوی متولیان تنظیم بازار پذیرفته نیست.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گیلان در ادامه با اشاره به اینکه 95 واحد مرغداری با اعتباری 77.578 میلیارد ریال برای اخذ تسهیلات با نرخ چهار درصد به عاملیت بانک کشاورزی معرفی شدند، گفت: برخی از این افراد موفق به عقد قرارداد و برخی در شرف عقد قرارداد هستند.

وی از انصراف بعضی از مرغداران با توجه به انتقاداتی که نسبت به دستورالعمل اجرایی طرح بهینه سازی سوخت داشتند، خبرداد و افزود: همچنین 32 واحد مرغداری نیز برای اجرای طرح بصورت خویش اجرایی به صندوق توسعه کشاورزی معرفی شدند.

اسدالله نژاد گفت: در این روش مرغدار طرح را با نظارت سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اتحادیه مرغداران و جهاد کشاورزی اجرا می کند و پس از اتمام عملیات اجرایی 30 درصد کل هزینه را از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بصورت بلاعوض دریافت می کند.

وی اعتبار بلاعوض اختصاصی به استان گیلان از محل اعتبارات سال گذشته را بیش از 8.4 میلیارد ریال عنوان کرد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گیلان ادامه داد: مدت اجرای طرح برای واحدهای که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند، شش ماه بوده و دارای یک دوره تنفس شش ماهه و مدت باز پرداخت اقساط نیز پنج سال است که 10 درصد از سود مربوطه توسط دولت در قالب یارانه و چهار درصد از سوی مرغدار پرداخت می شود.