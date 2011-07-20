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۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

جنبش حماس:

سفر اردوغان به غزه بیانگر شناسایی رسمی دولت منتخب فلسطین است

سفر اردوغان به غزه بیانگر شناسایی رسمی دولت منتخب فلسطین است

جنبش حماس شب گذشته سفر احتمالی نخست وزیر ترکیه به نوارغزه را بیانگر نوعی شناسایی رسمی دولت منتخب فلسطین و مجلس قانونگذاری فلسطین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "صلاح البردویل" یکی از رهبران جنبش حماس اظهار داشت: برای ما مایه افتخار است که اردوغان به غزه سفر خواهد کرد به ویژه اینکه وی از محبوبیت بسیاری نزد ملت فلسطین برخوردار است و ما از تصمیم وی برای بازدید از نوارغزه استقبال می کنیم.

وی ضمن قدردانی از مواضع اردوغان در قبال ملت فلسطین به ویژه در جریان جنگ 22 روزه غزه و محاصره این منطقه اعلام کرد که سفر اردوغان به نوارغزه بیانگر نوعی شناسایی رسمی دولت منتخب فلسطین در غزه و مجلس قانونگذاری فلسطین و نیز به مثابه حمایت از قضیه فلسطین است.

بردویل در پایان گفت: سفر اردوغان به غزه راه بازدید رهبران عرب و مقامات آزاده جهان از این منطقه را هموار خواهد کرد. خاطرنشان می شود رجب طیب اردوغان اخیرا اعلام کرده در صورت فراهم شدن شرایط لازم از نوارغزه بازدید خواهد کرد.

کد مطلب 1363158

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