سفر اردوغان به غزه بیانگر شناسایی رسمی دولت منتخب فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "صلاح البردویل" یکی از رهبران جنبش حماس اظهار داشت: برای ما مایه افتخار است که اردوغان به غزه سفر خواهد کرد به ویژه اینکه وی از محبوبیت بسیاری نزد ملت فلسطین برخوردار است و ما از تصمیم وی برای بازدید از نوارغزه استقبال می کنیم.
وی ضمن قدردانی از مواضع اردوغان در قبال ملت فلسطین به ویژه در جریان جنگ 22 روزه غزه و محاصره این منطقه اعلام کرد که سفر اردوغان به نوارغزه بیانگر نوعی شناسایی رسمی دولت منتخب فلسطین در غزه و مجلس قانونگذاری فلسطین و نیز به مثابه حمایت از قضیه فلسطین است.
بردویل در پایان گفت: سفر اردوغان به غزه راه بازدید رهبران عرب و مقامات آزاده جهان از این منطقه را هموار خواهد کرد. خاطرنشان می شود رجب طیب اردوغان اخیرا اعلام کرده در صورت فراهم شدن شرایط لازم از نوارغزه بازدید خواهد کرد.
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