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۱ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

میزان اشعه ماورای بنفش در تهران همچنان بحرانی است

میزان اشعه ماورای بنفش در تهران همچنان بحرانی است

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: میزان اشعه ماورای بنفش در میانه روز همچنان بحرانی است و شهروندان تهرانی سعی کنند از عینک و کلاه استفاده کنند.

معصومه ابتکار با بیان اینکه یک سایت بین المللی روزانه میزان اشعه ماورای بنفش تهران را اعلام می کند، به خبرنگار مهر گفت: میزان اشعه ماورای بنفش تهران نیز سنجش و در این سایت اعلام می شود همچنین مرکز کنترل کیفیت هوا نیز به طور روزانه میزان اشعه را اندازه گیری و اطلاع رسانی می کند.

وی ادامه داد: در میانه روز همچنان میزان اشعه ماورای بنفش خطرناک است و از رسانه ها می خواهیم در این زمینه اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

ابتکار به شهروندان توصیه کرد: برای پیشگیری از آسیبهای این اشعه از ترددهای غیر ضروری در میانه روز خودداری کنند و از عینک آفتابی، کرمهای ضد آفتاب، کلاه و... استفاده کنند.

کد مطلب 1363164

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