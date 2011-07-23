میزان اشعه ماورای بنفش در تهران همچنان بحرانی است

معصومه ابتکار با بیان اینکه یک سایت بین المللی روزانه میزان اشعه ماورای بنفش تهران را اعلام می کند، به خبرنگار مهر گفت: میزان اشعه ماورای بنفش تهران نیز سنجش و در این سایت اعلام می شود همچنین مرکز کنترل کیفیت هوا نیز به طور روزانه میزان اشعه را اندازه گیری و اطلاع رسانی می کند.

وی ادامه داد: در میانه روز همچنان میزان اشعه ماورای بنفش خطرناک است و از رسانه ها می خواهیم در این زمینه اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

ابتکار به شهروندان توصیه کرد: برای پیشگیری از آسیبهای این اشعه از ترددهای غیر ضروری در میانه روز خودداری کنند و از عینک آفتابی، کرمهای ضد آفتاب، کلاه و... استفاده کنند.