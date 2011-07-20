به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از دانشمندان اروپایی رویای ساخت اختاپوسی روباتیک را در ذهن دارند که روزی می تواند جان انسانها را نجات دهد. نجات جان انسانها یکی از کاربردهای روبات اختاپوسی است که می تواند در کنار مسیریابی در زیر آب دریا و جا به جا کردن اجسام انجام دهد. اولین قدم برای ساخت این روبات نیز خلق یکی از بازوهای اختاپوس است.

محققان کالج سنت آنا در پیزا این بازو را به عنوان بخشی از پروژه ای بزرگتر خواهند ساخت که بودجه آن توسط کمیسیون اروپا تامین می شود. ساخت روباتهای کاربردی با بدنی مشابه نرم تنان یکی از دشوارترین پروژه های مهندسی به شمار می رود زیرا روباتها ذاتا با استفاده از مواد سخت ساخته می شوند در حالی که فناوری لازم برای ساخت بدنه ای لطیف و غیر سخت برای روباتها هنوز چندان توسعه نیافته است.

اختاپوسها از ساختار ماهیچه ای عجیبی برخوردارند که به صورت طبیعی در ساختار زبان و یا خرطوم فیلها یافت می شوند، محققان با مطالعه بر روی حرکات اختاپوسها دریافتند بازوی این جانداران برای وارد آوردن فشار به منظور گرفتن و جا به جا کردن اجسام کوتاه و بلند می شوند.

نمونه آزمایشی این روبات طولی برابر 17 اینچ دارد و از ساختار بدن اختاپوسهای مدیترانه ای شبیه سازی شده است. این بازوی ضد آب از مواد سیلیکونی ساخته شده و از درون آن کابلهایی فلزی به دسته ای از کابلهای نایلونی وصل شده اند. با ایجاد تغییر در این کابلها بازو می تواند اجسام مختلف را بگیرد. اصطکاک موجود در لایه خارجی سیلیکونی به اندازه ای است که نیاز به اجزای مکنده که در بدن اختاپوسها یافت می شود را از بین خواهد برد.

بر اساس گزارش دیسکاوری، چنین روباتی می تواند در زمینه های مختلفی کاربرد داشته باشد، برای مثال گروهی از پزشکان مشتاقند از این فناوری به عنوان ابزار آندوسکوپی ایمن تر استفاده کنند. همچنین می توان از این روبات در انجام عملیات امداد و نجات انسانها در زیر آب استفاده کرد.