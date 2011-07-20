به گزارش خبرنگار مهر، این دفتر با شناسایی طرح های مناسب برای تجاری سازی، تعدادی را جذب مرکز رشد فناوری کرده و هم اکنون در حال پیاده سازی آنها است.
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه سمنان و در جهت ارتقا این شاخص آمادگی دارد علاوه بر حمایت از طرح های اختراعی واحدهای فناور، از اختراعاتی که بنام پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان ثبت می شود، با مبلغ 500 هزارتومان بعنوان پاداش حمایت کند.
در صورت اخذ تاییدیه علمی اینگونه اختراعات از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مبلغ یک میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.
همچنین، تاکنون تعداد 14 نفر از اعضا هیئت علمی، ثبت اختراع به نام دانشگاه سمنان یا پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان داشته اند و پارک علم و فناوری از آنها حمایت کرده است.
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