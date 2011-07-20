به گزارش خبرنگار مهر، این دفتر با شناسایی طرح­ های مناسب برای تجاری سازی، تعدادی را جذب مرکز رشد فناوری کرده و هم اکنون در حال پیاده سازی آنها است.

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه سمنان و در جهت ارتقا این شاخص آمادگی دارد علاوه بر حمایت از طرح­ های اختراعی واحدهای فناور، از اختراعاتی که بنام پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه سمنان ثبت می شود، با مبلغ 500 هزارتومان بعنوان پاداش حمایت کند.

در صورت اخذ تاییدیه علمی اینگونه اختراعات از سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران، مبلغ یک میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.

همچنین، تاکنون تعداد 14 نفر از اعضا هیئت علمی، ثبت اختراع به نام دانشگاه سمنان یا پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان داشته اند و پارک علم و فناوری از آنها حمایت کرده است.