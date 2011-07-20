به گزارش خبرنگار مهر، بابک فقیر پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه مسابقات اسکواش در گرگان اظهار داشت: از مسئولان استان گلستان برای برگزاری این مسابقات تشکر می کنم و امیدوارم هر سال شاهد برگزاری بهتر این پیکار ها باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به پیشرفت خوب بازیکنان ایرانی امیدوارم سال آینده شاهد قهرمانی ورزشکاران کشورمان در این مسابقات باشیم.

علی مومنی سرپرست کل مسابقات با تشکر از تمام عوامل برگزار کننده ابراز امیدواری کرد تا سال های آینده نیز استان گلستان میزبان این مسابقات باشد.

وی ادامه داد: با توافقی که با مسئولان استان داشته ایم امیدوارم تا سال آینده کورت دیگری را نیز در سطح استان احداث کنیم.

سرپرست کل مسابقات و رئیس هیئت اسکواش استان گلستان گفت: امیدوارم شرایط در سال های آینده مطلوب تر باشد تا شاهد حضور ورزشکاران بیشتری در مسابقات جام میلاد باشیم.



دومین دوره مسابقات بین المللی اسکواش جام میلاد (عج) با قهرمانی فرهان زمان از پاکستان به پایان رسید.



در ادامه این مراسم نیز از نفرات برتر مسابقات و همچنین برگزار کنندگان تقدیر شد.