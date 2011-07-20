به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی در بازدید از زندان مرکزی مشهد گفت: امیدواریم مجلس فعلی قبل از پایان ماموریت دولت درخصوص تصویب قوانین که در کمیسیون قضایی مجلس وجود دارد تصمیم گیری و گام هایی که برداشته شده است را به سر منزل مقصود برساند.

این مسئول با بیان اینکه افزایش جمعیت کیفری عوامل متعددی دارد درخصوص کمیته های کاهش جمعیت کیفری در زندانها گفت: ما بر این باوریم که اگر کمیته های کاهش جمعیت کیفری خواسته باشد این امر مهم و سیاست اصولی محقق شود، باید مسئولیت این کمیته ها از حوزه زندانبانی به حوزه قضایی منتقل شود.

اسماعیلی گفت: وقتی مسئولین قضایی شهرستان ها، استان ها و کشور و تک تک قضاتی که مشغول رسیدگی به پرونده ها هستند، در جهت تحقق این سیاست گام بردارند ما می توانیم نتیجه لازم را بدست آوریم ولی اگر قرار باشد متولی کاهش جمعیت کیفری مجموعه زندانها باشد این توفیق حاصل نخواهد شد .

اسماعیلی افزود: در این زمینه می طلبد در حوزه قضایی نیز فرهنگ سازی صورت بگیرد که حرکت هایی در بخش های مختلف شده است نتیجه آن را به دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه وجود این کمیته ها یک بخش از کاهش جمعیت کیفری است، افزود: بخش دیگر کاهش جمعیت کیفری را در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح قوانین موجود باید جستجو کرد که در جایگاه خودش در حال پیگیری است و نیاز به زمان دارد.