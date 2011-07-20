به گزارش خبرنگار مهرعلی مفاخری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان دهگلان اظهار داشت: در سال گذشته برای تامین نیازهای اولیه و ضروری دانش آموزان کم بضاعت و بی بضاعت در سطح شهرستان دهگلان سه میلیارد ریال هزینه شده است.

وی بیان کرد: در راستای کمک به شهرستانهای جدید امسال 640 میلیون تومان اعتبار ویژه غیر از اعتبارات استانی به شهرستان دهگلان اختصاص داده شده است.

فرماندار شهرستان دهگلان از یک شیفته کردن مدارس دهگلان خبر داد و افزود: در راستای تحول بنیادین در آموزش و پرورش تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید باید مقدمات لازم برای یک شیفته کردن مدارس فراهم شود.

مفاخری عنوان کرد: در راستای تحول بنیادین در آموزش و پرورش و اجباری شدن آموزش شنا برای دانش آموزان ابتدایی به زودی دو استخر شنا در دهگلان احداث می شود.

وی اظهار داشت: مدارس روستاهای دهگلان از نعمت گاز برخوردار نیستند و انتظار می رود مدیران این مدارس به جدیت و همت بالای خود و با بهره گیری از امکانات موجود مقدمات تامین سوخت زمستان و پاییز امسال مدارس روستای دهگلان را تامین کنند.

فرماندار شهرستان دهگلان اظهار داشت: بر اساس توزیع استانی اعتبارات عمرانی کردستان در سال جاری بیش از شش درصد از کل اعتبار استان به شهرستان دهگلان اختصاص یافته است.