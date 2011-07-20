به گزارش خبرنگار مهر، حامد سجادی ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: با هماهنگی فرمانداری ها، دهیاری ها و شورای روستایی روستاهای استان تیم های امداد و نجات این جمعیت با برگزاری دورهای آموزشی نظیر امداد و نجات، پایگاه های امداد و نجات روستایی را راه اندازی می کنند.

وی تصریح کرد: راه اندازی پایگاه های امداد و نجات روستایی به صورت ویژه در استان اجرایی می شود.

سجادی برگزاری یک دوره عمومی 35 ساعته در طی یک ماه و یک دوره امداد و نجات 80 ساعته را از مهم ترین فعالیت های پایگاه های امداد و نجات روستایی عنوان کرد.

وی ادامه داد: با آموزش های امداد و نجات در روستاهای استان، این پایگاه ها به امکانات امداد و نجات تجهیز می شوند و در مواقع سانحه نزدیک ترین پایگاه روستایی به منطقه مورد نظر فرستاده می شود.

سجادی هدف از اجرای این طرح را کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش تلفات جانی و آمادگی دوطلبان این جمعبت عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح از دوم تیر ماه سال جاری آغاز شده است و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

وی شرایط داوطلبان برای حضور در پایگاه های امداد و نجات روستایی را داشتن حداقل مدرک دیپلم و گروه سنی 20 تا 40 سال عنوان کرد.

وی به برگزاری اردوهای جهادی این جمعیت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: داوطلبان این جمعیت در قالب اردوهای جهادی از 12 تیر ماه تا 22 شهریور ماه با تشکیل تیم های 10 نفره به روستاهای استان سفر می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی عمده فعالیت اردوهای جهادی این جمعیت را انجام کاری بهداشتی، عمرانی و فرهنگی روستاهای مورد نظر عنوان کرد.



