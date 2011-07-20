محمدمهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بودجه و اعتبار اختصاص یافته به حوزه فرهنگ استان اصفهان به صورت کامل در موارد مشخص شده هزینه میشود، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی موارد اختصاص و هزینهکرد بودجههای فرهنگی در سراسر کشور را مشخص کرده که این بودجه در استان اصفهان نیز بر اساس ضوابط مشخص شده هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به میزان بودجه اختصاص یافته به حوزه فرهنگ استان اصفهان، اظهار داشت: نزدیک به 260 میلیارد ریال اعتبار به بخش فرهنگی استان اصفهان اختصاص یافته که ردیفهای آن نیز مشخص شده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به میزان اعتبارات اختصاص یافته به بخشی از زیرشاخههای حوزه فرهنگ در این استان، تصریح کرد: بودجهای که برای امامزادهها و حسینیهها در سراسر استان اصفهان مشخص شده بالغ بر 22 میلیارد ریال است.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از این اعتبارات نیز به حوزه مساجد اختصاص یافته است، اضافه کرد: از بین اعتبارات فرهنگی اختصاص یافته به استان اصفهان، 30 میلیارد ریال نیز به امور مساجد اختصاص داده شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام گرفته، 38 میلیارد ریال نیز به حوزههای علمیه اختصاص یافته تا مباحث تبلیغی و حوزوی با بهترین شکل ممکن و با جدیت تمام به انجام برسد.
وی همچنین با بیان اینکه طی سالهای اخیر برای نخستین بار ردیف بودجهای به منظور امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده است، گفت: دو میلیارد ریال به منظور امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان اختصاص یافته است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان همچنین با اشاره به قالبی که اعتبارات فرهنگی به موجب آن به این استان پرداخت شده است، افزود: این بودجه در قالب یک نظام مهندسی در حوزه فرهنگی استان قرار گرفت و پیشرفت کار به خوبی رصد میشود.
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