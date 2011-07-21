به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی، معاون سیما از مدیران شبکه‌ها خواست ضمن تهیه برنامه مناسب برای افزایش معرفت به امام عصر (عج) و برای بهره مندی از فضای شاد و معنوی مردم در برگزاری مراسم سالروز ولادت باسعادت حضرت ولی عصر (عج) در برنامه‌های تلویزیون، دوربین‌های سیما به میان مردم بروند و تصاویر زیبای ابراز ارادت و عشق مردم به امام زمام (عج) را به قاب تلویزیون بیاورند. با وجود تاکید معاون سیما اما تلویزیون برنامه نویی برای بینندگان نداشت و چند فیلم تکراری پخش شد.

- قرار شده شبکه تهران برنامه‌های شاد و مفرح تابستانی بوستان‌ها و میادین شهر تهران را برای تماشای بینندگان خود به قاب تلویزیون آورد. در پی دستور رئیس سازمان صدا و سیما مبنی بر توجه شبکه‌های تلویزیون به شادی‌آفرینی و نشاط افزایی در جامعه، شبکه‌های مختلف از جمله شبکه تهران این مهم را در دستور کار خود قرار داده‌اند.



- مناظره‌های فلسفی در شبکه چهار سیما تولید و پخش می‌شود. این شبکه به عنوان شبکه تخصصی که به مباحث علمی به صورت ویژه می‌پردازد، علاقمندان فلسفه را به اندیشیدن در تضارب آراء در یک مناظره فلسفی دعوت می‌کند.

- هفته گذشته برترین ایده‌پردازان سیمافیلم تقدیر شدند. این مراسم 23 و 24 تیر ماه برگزار شد.

- داریوش کاردان در مجموعه رمضان شبکه یک با نام "سقوط یک فرشته" نقش یک روحانی را برای اولین بار تجربه می‌کند. او در این مجموعه نقش حاج توسلی را بازی می‌کند. باید دید کاردان در ایفای این نقش موفق می‌شود یا نه؟







کاردان در نمایی از مجموعه "سقوط یک فرشته"

- مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" به کارگردانی ضیاء‌الدین دری قرار بود بعد از تمام شدن سریال "مختارنامه" پخش شود، اما پخش این مجموعه بنا به دلایلی که معلوم نیست به تعویق افتاد.

مهدی فرجی مدیر شبکه یک هفته گذشته اعلام کرد با پایان پخش سریال "مختارنامه" ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود و ما در این مدت زمان سریال مناسبتی شبکه را پخش خواهیم کرد، برای جایگزین سریال "مختارنامه" نیز فعلاً اصلی‌ترین گزینه ما مجموعه تلویزیونی "شوق پرواز" با محوریت زندگی شهید بابایی است.

وی درباره اخباری که پیش از این مبنی بر پخش سریال "کلاه پهلوی" بعد از "مختارنامه" منتشر شده نیز تصریح کرد: پخش سریال "کلاه پهلوی" نیز همچنان در دستور کار ما قرار دارد. البته با یک فاصله چند ماهه. در حقیقت سریال شوق پرواز روزهای جمعه و به جای "مختارنامه" روی آنتن می‌رود و حدود چند ماه بعد، پخش سریال "کلاه پهلوی" آغاز خواهد شد که این سریال در یک روز دیگر به‌جز جمعه‌ها پخش می‌شود.

نمایی از سریال "شوق پرواز"

- در مراسم تقدیر از عوامل سریال "مختارنامه" که 24 تیر ماه در شاهرود برگزار شد، از کاوه فتوحی، بازیگر نقش حضرت ابوالفضل(ع) نیز که تاکنون سعی شده بود چهره‌اش برای مخاطبان ناشناخته باقی بماند، تجلیل شد.



فتوحی تاکنون در هیچ یک از مراسمی که برای تقدیر از عوامل "مختارنامه" برگزار شد، حضور پیدا نکرده بود و عدم انتشار عکس‌هایش در سریال بدون پوشش چهره ـ حتی در نمایشگاه عکس "مختارنامه" - چهره او را برای مخاطبان این سریال، ناشناخته باقی گذاشته بود.



- با وجود آنکه طی ماه‌های اخیر خبرهایی مبنی بر برگزاری جشن پنجاهمین سال دوبله در ایران منتشر شد، اما همچنان برگزاری این جشن در هاله‌ای از ابهام است. سازمان صدا و سیما سال‌هاست که به دنبال برگزاری یک گردهمایی برای جمع کردن اهالی دوبله کنار هم و تقدیر از پیشکسوتان و فعالان این حوزه بوده که تاکنون این امر محقق نشده است.

- محمود زنده‌نام درباره‌ بازخوردهای "رادیونمایش" که به تازگی افتتاح شده است، گفت: مردم از طریق سایت و تلفن با ما ارتباط زیادی برقرار می‌کنند که این مسئله نشان می‌دهد رادیونمایش جای خودش را باز می‌کند. البته باید مثل زمانی که این شبکه در حال راه‌اندازی بود، باید تیزرهای تبلیغاتی داشته باشیم و موج رادیو و برنامه‌های آن را معرفی کنیم تا شنونده‌های تازه‌تری داشته باشیم.

مراسم افتتاحیه رادیو نمایش

- علی دارابی، معاون سیما هفته گذشته اعلام کرد ساخت برنامه‌های فاخر دینی محدودیت بودجه ندارد.

- علیرضا بذرافشان کارگردان مجموعه تلویزیونی "نابرده رنج" در گفتگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر همکاری و تعامل خوب با بازیگران اشاره کرد بخشی‌ از صحنه‌های یک قسمت از این مجموعه با پیشنهاد سیاوش طهمورث تغییر کرد.

- سام درخشانی بازیگر نقش عماد در "نابرد رنج" در گفتگو با مهر گفت: وقتی نقش عماد به من پیشنهاد شد به دلیل تفاوت‌هایی که با نقش‌های قبلی‌ام داشت از این پیشنهاد تعجب کردم.

- جشن مخاطبان شبکه جام جم با حضور مسئولان این شبکه هفته گذشته برگزار شد. در این مراسم مجید رجبی‌معمار مدیر این شبکه از آمادگی‌اش برای دریافت پیشنهاد و نقدهای سازنده اعلام کرد.





جشن شبکه جام جم

- فرهاد اصلانی بازیگر نقش ابن زیاد در سریال تاریخی "مختارنامه" با اشاره به حذفیات اندک نقش‌اش گفت: فقط یک کلمه بود که کمی سیاسی بود. من چندین بار کلمه فتنه را گفته بودم که به دلیل ایجاد شبهه سیاسی این یک کلمه حذف شد.

- محمدحسین صوفی معاون صدا یکی از وظایف برنامه‌های رادیویی را معرفی خرده فرهنگ‌ها و باورهای ایرانی و اسلامی به مخاطبان این رسانه دانست.

- معاون صدا هفته گذشته اعلام کرد تا به حال هیچ کس از رادیو درخواست احقاق حق نداشته است و خودش همچنان سرپرست رادیو گفتگو باقی می‌ماند.

- طرح یک فوریتی نظارت بر صدا و سیما با 103 رای موافق، 49 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 194 نماینده‌ حاضر به تصویب رسید.

- محمد مسلمی بازیگر و کارگردان "فیتیله دو" از شباهت برنامه‌های کودک تلویزیون به هم انتقاد کرد.