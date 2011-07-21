تداوم جمع آوری ماهواره ها/ قتل قوی ترین مرد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که پشت سر گذاشتیم اخبار و اتفاقات مختلفی در حوزه پلیس رخ داده است که چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

قتل قوی ترین مرد ایران ؛ مهمترین حادثه هفته

مهمترین رویداد هفته جاری قتل روح الله داداشی به دست 3 فرد ناشناس بود. قوی ترین مرد ایران در آخرین ساعات روز شنبه به دست 3 فرد ناشناس از ناحیه گردن و سینه مجروح شد. با انتقال روح الله داداشی به بیمارستان مدنی کرج تلاش پزشکان برای نجات جان وی موثر واقع نشد و قوی ترین مرد ایران و جهان روی تخت بیمارستان جان سپرد. با تشکیل تیم ویژه ای ماموران توانستند در کمتر از 24 ساعت قاتلان روح الله داداشی را دستگیر کنند اما با گذشت 96 ساعت از دستگیری قاتلان هنوز هیچ خبری از سوی پلیس در خصوص انگیزه متهمان اعلام نشده است.

تداوم جمع آوری ماهواره ها

در این هفته سردار حسین ساجدی نیا، رئیس پلیس تهران با اشاره به تداوم جمع آوری ماهواره ها گفته است که این طرح تا زمانیکه قانون اجازه دهد از سوی پلیس با رعایت موازین اخلاقی و حقوق شهروندی اجرا می شود. پلیس برای برخورد با فروشندگان تجهیزات ماهواره و نصب کنندگان نیز برنامه ویژه ای دارد.

وی گفت که هم اکنون طرح جمع آوری ماهواره در سراسر تهران اجرا می شود.

افزایش نگران کننده مصرف شیشه

سردار حمیدرضا حسین آبادی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از افزایش نگران کننده گرایش جوانان به مصرف ماده مخدر شیشه خبر داده و گفته است که مصرف مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان به شدت در حال افزایش بوده و این امری نگران کننده است. اگر چه تنوع مواد مخدر صنعتی بسیار زیاد است اما تاکنون قرص کیپ تاگون که توسط اعراب تولید می شود وارد کشور نشده است.

ارسال تجهیزات کنترل مرز به ایران

روز سه شنبه یوری تدوتوف معاون دبیرکل سازمان ملل در امر مبارزه با مواد مخدر در بازدید از مرزهای شرقی ایران ضمن تجلیل از فعالیت مرزبان از تجهیز ایران به وسایل الکترونیکی کنترل مرز خبر داد.

وی عنوان داشته که ایران در خط مقدم برخورد با مواد مخدر قرار دارد و باید به این کشور کمک کرد. کشورهای اروپایی باید بدانند که با یک دست نمی توان در برابر مواد مخدر ایستادگی کرد و باید این کشورها به ایران کمک کنند.

معرفی پارکینگ داران متخلف به دادگاه

اگرچه بسیاری از شهروندانی که خودروی آنها به پارکینگ منتقل شده و با برخورد بد پارکینگ داران و یا دلالان ترخیص کننده مواجه شده اند اما به گفته رئیس پلیس راهور تهران از این پس با پارکینگ داران متخلف برخورد شده و افرادی که بدون برگه پلیس، خودرو را ترخیص کنند به دادگاه معرفی می شوند.

سردار رحیمی گفته است که اگرچه برخی از پارکینگ داران به علت تخلفاتی که انجام داده اند به دادگاه معرفی شدند.

کاهش آمار معتادان تزریقی

در هفته جاری قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کاهش ایدز در مناطقی که دارای خودپرداز سرنگ است، گفت: سرنگ خودپرداز در مناطق جرم خیز و دارای آسیب اجتماعی بالای تهران نصب شده است و معتادان می توانند از این سرنگ ها استفاده کنند.

طه طاهری ادامه داد: خوشبختانه شیوع ایدز در مناطق دارای خودپرداز به شدت کاهش یافته است.

دستگیری فروشندگان مواد مخدر و معتادان

بامداد سه شنبه پایتخت با عملیات ویژه ماموران پلیس پایتخت ضد معتادان و فروشندگان مواد مخدر آغاز شد. در این عملیات ماموران با استفاده از تجهیزات پلیسی موفق شدند 550 خرده فروش مواد مخدر را شناسایی و دستگیر کند.

رئیس پلیس تهران در این باره گفت: پلیس طرح برخورد با مواد فروشان را در دستور کار دارد و اجازه نمی دهد عده ای امنیت محله ها را برهم زنند.

سردار حسین ساجدی نیا ادامه داد: طرح برخورد با معتادان و خرده فروشان تا پاکسازی شهر ادامه دارد.

150 کیلومتر از مرزهای کشور در اختیار پلیس نیست

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به عدم کنترل 150 کیلومتر از مرزهای شرقی توسط پلیس گفت: سعی می کنیم تا پایان سال جاری تمام مرزهای شرقی و باقیمانده را تحت کنترل قرار دهیم تا بتوانیم از ورود مواد مخدر جلوگیری کنیم.

سردار کوهکن تصریح کرد: امروز تمرکز خود را روی مرزهای شرقی قرار داده ایم تا بتوانیم از ایجاد شرارت جلوگیری کنیم.