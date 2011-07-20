به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی لوموند در بخش مقالات خود در مطلبی با عنوان "راهکاری شفاف برای یورو به منظور خروج از بحران" نوشت : هم اکنون مدتی است که دورنمای یک قانونگذاری پایدار برای شرایط اقتصادی یونان به نظر "غیرممکن" می آید، از سوی دیگر بدهی های کشورهای پرتغال، ایتالیا و اسپانیا هم اکنون موضوع حمله بیش از پیش خشونت بار کارشناسان بازارها و واسطه های دولتی و خصوصی شده است که آنان نیز به نوبه خود در پی راه حلی هستند که آن را تاکنون نیافته اند.

در این مقاله که توسط گروهی از کارشناسان اقتصادی اروپا نوشته شده، آمده است : دلایل این ناتوانی فراوان است: از یک سو تخریب تدریجی اقتصاد در پرتغال و یونان و از سوی دیگر اهمال و بی توجهی دیگر کشورهای اروپایی برای برطرف کردن موانع سیاسی و اقتصادی که در منطقه ایجاد شده است. این چنین است که یک مسئله نسبتا قابل حل اقتصادی تبدیل به بحرانی می شود که از حمایت لازم برخوردار نمی شود و هیچ کدام از واسطه های اقتصادی در منطقه نمی توانند آن را حل و فصل کنند.

این کارشناسان در ادامه آورده اند: با بررسی تمام دلایل مربوط به ایجاد این بحران در منطقه اروپا می توانیم نتیجه گیری کنیم که به طور کلی یک مسئله سبب ایجاد این بحران اقتصادی شده است : نبود یک راهکار شفاف که از سوی مقامات سیاسی برای برطرف کردن موانع اقتصادی اورژانسی ارائه شود. یک راهکار شفاف می توانست به این شکل باشد: یورو باید در این بحران مقاومت کند و خود را از آن نجات دهد. حتی باید از این بحران بسیار قوی تر از قبل خارج شود: ابزارهایی همچون سیاست گذاری های مناسب پولی و مالی که در این پروژه وجود نداشته اند، باید به طور دقیق و سنجیده به وجود آیند و یورو را قوی تر از قبل بسازند؛ و این کار باید به طور فوری با همکاری رهبران اروپایی صورت بگیرد.

البته اخیرا گامهای اولیه برای این امر از سوی برخی از دولتهای اروپایی برداشته شده است. بعضی از کشورهای اروپایی با همکاری اتحادیه اروپا موانع موجود بر سر راه این بحران اقتصادی را یافته و درصدد برآمده اند که این موانع را یکی پس از دیگری حل و فصل کنند. آنچه در این میان بیش از هر چیز دیگر ضروری به نظر می رسد این است که قانونگذاری لازم در این بخش در تمام کشورهای اروپایی صورت بگیرد و همکاری بخش های سیاسی و اقتصادی در این زمینه مستحکم تر از قبل گردد. فقط از طریق این راه حل است که می توان به ثبات مالی دست پیدا کرد.

اروپا بدون یورو دیگر هیچ قدرت اقتصادی نخواهد داشت و ابزارهای جدید ارتباطی بدون داشتن پشتیبانی قوی همچون واحد پول یورو پیشرفت نخواهند کرد.

یک راهکار شفاف دیگر نیز می تواند به این شکل باشد: دولتها باید سپرده های ویژه را تضمین کنند. هر یک از کشورها باید به بانکهای خود اعتماد کامل داشته باشند و اعتبارات آنها را تضمین کنند. به این شکل، در صورت بروز هرگونه مسئله اقتصادی به راحتی می توان به مرتفع کردن آن به طور فوری امیدوار بود.