اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته سبک کیوکوشین اروپا قهرمانی استان امروز در یزد برگزار می شود.

مسابقات کاراته کیوکوشین اروپا آقایان با حضور 200 کاراته کا در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در دو بخش کاتا و کومیته برگزار خواهد شد.

لین مسابقات جهت اعزام تیم منتخب استان به مسابقات قهرمانی کشور برگزار می شود.

زمان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور شهریور ماه امسال اعلام شده است.

برگزاری مسابقات اسکیت در شهرستان اردکان

یک دوره مسابقه اسکیت گرامیداشت ولادت امام عصر (عج) در شهرستان اردکان برگزار شد.

به مناسبت گرامیداشت نیمه شعبان یک دوره مسابقه اسکیت در محل سالن طراوت با حضور 17 ورزشکار پسر و 27 شرکت کننده دختر در دو سانس برگزار شد.

در این رقابتها از نفرات برتر تجلیل شد.

اعزام تیم موتورکراس استان به مسابقات کشوری

تیم موتورکراس استان یزد به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهد شد.

تیم موتور کراس استان یزد متشکل از مجتبی میرمحمدی و رضا پورمحمدی در کلاس 125 و مهران شبانپور در کلاس 65 سی سی با مربیگری حیدر زارع زاده در این مسابقات شرکت می کند.

مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور 30 و 31 تیرماه به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.