المپیادها و جشنواره ها مرتبط با نیاز جوانان برنامه ریزی شود

حجت الاسلام محمد شاهرخ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آیات و روایات به ورزش توصیه و تاکید فراوان شده است وازآن با عنوان وسیله ای برای پرورش روح یاد شده است.

وی ورزش کردن را یکی از ابزارهای تکامل روح دانست و گفت: ورزش یکی از موضوعات اصیل فرهنگی در دین اسلام است.

وی ریشه بسیاری از مشکلات وآسیبهای گریبانگیر جوانان را دربیکاری دانست وافزود: بسیاری از آسیبها وخطراتی که متوجه جوانان است از فراغت زیاد فکر و جسم آنان نشات می گیرد.

حجت الاسلام محمد شاهرخ بیان داشت: بر این اساس یکی از مقدمات اساسی برای کمال روحی جوانان پرکردن اوقات فراغت آنان با هدفی مشخص و معین است.

شاهرخ تصریح کرد: جشنواره ها و المپیادهادر کشور باید به گونه ای به فراخور نیاز جوانان برنامه ریزی شود که رشد روحی و ترقی شخصیت پس از پایان یافتن برنامه ها در آنان کاملا مشهود باشد.

وی صداقت و امانتداری را خواسته جوانان از مسئولین فرهنگی ذکر کرد وبیان داشت: اگربتوانیم دراین المپیاد دانشجویان را بااین دو روش به سمت آینده و اهدافشان امیدوار کنیم المپیاد موفقی برگزار کرده ایم.

وی با اشاره به شعار معاونت فرهنگی مبنی بر "تربیت، رشد و معرفت دربستری از تعهد و تخصص با ابزار محبت و گذشت" یاد آور شد: با این ابزاربه سادگی می توان جوانان را به خود جذب و معارف اسلامی را به آنان شناساند.

