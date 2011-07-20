به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم محمدی اظهار داشت: اعتبار کالا برگ های شماره 512 شهری و 412 روستایی از مرحله سیزدهم سهمیه برنج استان، تمدید شد.

وی افزود: کالا برگ های شهری برای مصرف کنندگان و عاملان فروش تا تاریخ 31 مرداد ماه 90 و کالا برگ های روستایی برای مصرف کنندگان تا 30 مرداد 90 و برای عاملان فروش تا 31 مرداد ماه تمدید اعتبار می شود.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی مازندران گفت: عاملان فروش می توانند تا تاریخ یاد شده کالا برگ های دریافتی خود را به دفاتر پستی تحویل داده و رسید دریافت کنند.

55 درصد از جمعیت سه میلیونی مازندران در روستاها و 45 درصد در شهرها زندگی می کنند.