علی فتح‌الله‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از وضعیت تیم فوتبال این باشگاه در فاصله کمتر از دو هفته مانده به شروع یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر گفت: خوشبختانه شرایط خوبی داریم و بازیکنان مورد نظر کادر فنی را جذب کرده ایم. آقای هنکه هم به کادر فنی اضافه شده و امیدواریم با حضورش تمرینات استقلال را متحول کند.

وی در مورد جذب "ولید علی" بازیکن کویتی مورد نظر کادر فنی استقلال نیز گفت: در حال مذاکره با این بازیکن هستیم و امیدواریم وی نیز بزودی به جمع بازیکنان تیم ما اضافه شود.

سرپرست باشگاه استقلال در مورد آخرین وضعیت جذب بازیکنان خارجی برای این تیم گفت: در حال مذاکره با یک هافبک هستیم که در حال حاضر در فرانسه است اما دو سال پیش در تیم فوتبال رئال مادرید بازی کرده است.

علی فتح الله زاده در مورد خسرو حیدری نیز گفت: متاسفانه دوستان ما در اصفهان قضیه را خیلی پیچیده کرده اند در حالی که این موضوع خیلی پیچیده نیست. حیدری بازیکن استقلال است و هواداران منتظر بازگشت او به تیمشان هستند. امیدوارم با تعاملی که بین استقلال و باشگاه سپاهان ایجاد شود بتوانیم به این موضوع پایان دهیم و همه چیز به خوبی و خوشی به پایان برسد.

وی در پاسخ به این پرسش که "برخی هواداران استقلال معتقدند سال گذشته که استقلال به حیدری نیاز داشت او این تیم را ترک کرد و حالا نباید برگردد" گفت: آنهایی که این حرف ها را می زنند هواداران استقلال نیستند. هواداران واقعی استقلال دوست دارند که حیدری به استقلال برگردد و مدام از ما در مورد زمان بازگشتش سوال می کنند.

فتح الله زاده در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نشست امروز چهارشنبه اش با فرهاد مجیدی و نتیجه آن گفت: مجیدی بازیکن و کاپیتان استقلال است و قطعا در این تیم حضور خواهد داشت و از امروز هم در تمرینات شرکت می کند.

وی در مورد وضعیت فریدون زندی و حمید عزیززاده نیز گفت: من زمانی مذاکراتم را با بازیکن مورد نظرمان آغاز می کنم که کادر فنی نظر نهایی و مثبتش را در مورد آن بازیکن به ما اعلام کند. هر وقت کادر فنی صلاح بداند ما این موضوع را پیگیری می کنیم. حمید عزیززاده نیز هر چند در تمرینات ما شرکت می کند اما هنوز حضورش قطعی نشده است.

سرپرست باشگاه استقلال در مورد حضور هنکه و این احتمال که وی در صورت ناکامی مظلومی جانشین سرمربی استقلال خواهد شد، گفت: اصلا چنین مسائلی مطرح نیست. اینها ساخته ذهن افرادی است که آرامش استقلال را دوست ندارند و زمانی که می بینند ما در آرامش کارمان را دنبال می کنیم شروع به ساختن چنین حاشیه هایی می کنند.