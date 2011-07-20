به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و مربی دروازه‌بان‌های تیم فوتبال راه‌آهن شهرری ظهر امروز چهارشنبه با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قرارداد خود را بصورت رسمی با این تیم منعقد کردند.

در این بین قرارداد فرشید کریمی، حسین پاشایی، امیر باجلان و میرهانی هاشمی با تیم راه‌آهن به مدت یک فصل است و قرارداد مهدی زارعی، ایمان رزاقی‌راد، سعید چاه‌جویی، ابراهیم کریمی، مهرداد کفشگری، حامد نورمحمدی، علی غلام، بهادر عبدی، میثم آقایی و علی امیر با این تیم دو ساله است.

همچنین بهزاد غلامپور مربی جدید دروازه‌بان‌های تیم فوتبال راه‌آهن هم با حضور در هیئت فوتبال استان تهران، قراردادش را با این تیم بصورت رسمی منعقد کرد.

ستار زارع، حسین کعبی، علی امیری و حسین کاظمی بازیکنان لیگ برتری تیم راه‌آهن محسوب می‌شوند. ضمن اینکه این تیم با 16 بازیکن بزرگسال و دو بازیکن زیر 23 سال قرارداد بسته است.