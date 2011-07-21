خادمان نمازجمعه در کرمان تجلیل می شوند

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با مهر تجلیل از خادمین نماز جمعه کرمان را یکی از این برنامه های ستاد نمازجمعه اعلام کرد و اظهارداشت: در معاونت های مختلف ستاد افرادی هستند که داوطلبانه با این مجموعه همکاری داشته اند که بعضی از آنها از دنیا رفته اند و در نظر داریم در برنامه های امسال در حضور امام جمعه کرمان از این افراد تجلیل به عمل آید.

حجت الاسلام عرب پور تجلیل از ائمه جمعه مرحوم شده، تجلیل از فعالین نمازجمعه، فضا سازی سطح شهر با همکاری شهرداری،‌ برگزاری یادمان خادمان نمازجمعه در مصلی و تجلیل از دو خبرگزاری، سه نشریه محلی و یک نشریه سراسری فعال در امر نماز جمعه را از جمله این برنامه ها برشمرد.

وی همچنین از چاپ ویژه نامه "رایحه جمعه" در کرمان به مناسبت سالگرد برپایی اولین نمازجمعه در کشور خبر داد و عنوان کرد: برای استفاده از فضای مجازی به زودی سایت نمازجمعه در کرمان برای انعکاس اخبار راه اندازی خواهد شد.

حجت الاسلام مهدی عرب پور گفت: همچنین به مناسبت این ایام ادارات استان کرمان گزارشی از فعالیت خود را در خصوص نماز جمعه ارائه می دهند.

وی سخنرانی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه پیش از نماز جمعه، برپایی ایستگاه صلواتی در محل نماز جمعه و تجلیل از شهدای نماز جمعه در سطح استان را از جمله دیگر برنامه های این مناسبت برشمرد.