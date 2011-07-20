به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران علی آباد با اشاره به وقوع حریق در جنگلهای منطقه، استقرار اکیپهای 22 نفره و گزارش مستمر از نقاط پرخطر و تمرکز بر کسب آمادگی لازم در زمان وقوع حریق را خواستار شد.

رسول حسام مدیرکل بحران استان نیز با اشاره به انواع مخاطراتی که شهرستان را تهدید می کند، کسب آمادگی و پیش بینی تمهیدات فنی لازم در نقاط حادثه خیز شهرستان از جمله حوزه آبخیز محمدآباد و کانال الازمن را امری ضروری در کاستن از آسیبهای محتمل حین حوادث طبیعی تلقی کرد.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آباد نیز ضمن تبریک فرارسیدن ماه شعبان، ماههای مرداد و شهریور را دو ماهی دانست که در آن احتمال وقوع سیل بدلیل بارش باران و آتش سوزی جنگل و مراتع بدلیل گرمای هوا بسیار بالاست.

وی دو دهانه محمدآباد و زرین گل را مستعد وقوع سیل دانست و تشکیل جلسه شهرستانی و ابلاغ دستورالعملها و مصوبات مرتبط، آماده باش کارگروه های مدیریت بحران در روستاهای حاشیه جنگل، استقرار اکیپ گشت هلال احمر و منابع طبیعی و اجرای پروژه هایی با هدف کاهش خسارات سیل را از جمله اقدامات ستاد بحران شهرستان در کسب آمادگی لازم جهت مقابله با حوادث احتمالی در نقاط حساس و پرخطر شهرستان برشمرد.



حمید سلامتی مدیرکل منابع طبیعی گلستان، افزایش دما، کاهش رطوبت، دما و جرقه را دلایل وقوع حریق عنوان و اضافه کرد: ضروری است با برنامه ریزی مدون، خطرات احتمالی را به حداقل رسانید.



وی تشکیل و سازماندهی 13 اکیپ22 نفره، مشخص شدن نقاط پرخطر، برگزاری کارگاه آموزشی حریق و خرید تجهیزات لازم برای اطفای حریق، پیگیری تدوین طرح بروشور و گردهمایی همیاران طبیعت را از اقدامات برشمرد.