به گزارش خبرگزاری مهر، همایون یزدان‌پناه افزود: کارتهای شهروندی که برای استفاده شهروندان از امکانات مختلف خدماتی، تفریحی، رفاهی و ورزشی شهرداری از جمله ساز و کارهای نیل به ایده شهر الکترونیک هستند که در حال حاضر مطالعات این مهم در حال انجام و تا دو سال آینده به پایان خواهد رسید.

وی از جمله مزایای استفاده از کارتهای شهروندی را عدم نیاز به همراه داشتن پول نقد دانست و اظهار داشت: برای تحقق کارت شهروندی به عنوان کیف پول نیاز به استانداردسازی است که این اقدام با هماهنگی بانک شهر انجام خواهد شد.

وی در ارتباط با موارد استفاده از کارت شهروندی تصریح کرد: شهروندان با در دست داشتن این کارت در واقع امکانات شهرداری را در جیب خود دارند و به راحتی می‌توانند از خدمات مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی گرفته تا مراکز فرهنگی و تفریحی شهرداری استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان تاکید کرد: کارت شهروندی به نوعی مقدمه ایجاد شهر الکترونیک و مدیریت سفرهای درون شهری و کاهش ترافیک و بسیاری از مسائل شهری است.

وی بیان داشت: یکپارچه‌سازی‌ پرداختها در سیستم حمل‌ و نقل عمومی از موضوعات مورد تاکید و در اولویت مدیریت شهری در حوزه حمل‌ و نقل است که در این راستا پس از تجهیز اتوبوسها به سیستم کارتخوان بلیت الکترونیک، امسال نصب این گونه سیستمها ‌ روی تاکسی‌ها در دستور کار شهرداری قرار دارد تا با ارتقای نرم افزاری و سخت افزاری کارت‌خوان‌ها و ایجاد دستگاه‌های شارژ این بلیت‌ها گام‌های بلندی برای تحقق کارت شهروندی در شهر اصفهان برداریم.