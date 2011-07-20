به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیخانی اظهار داشت: این پروژه ها‌ شامل احداث زیرساختهای جاده ای ازجمله احداث بزرگراه، راه اصلی و راه روستایی با اعتباری افزون بر 480 میلیارد ریال است.

وی افزود: از این مبلغ 150 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و بقیه از محل اعتبارات ملی تأمین و تخصیص داده شده است.

مدیرکل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 121 کیلومتر بزرگراه، هزار و 39 کیلومتر راه اصلی، 372 کیلومتر راه فرعی، هزار و 679 کیلومتر جاده روستایی آسفالته، 567 کیلومتر راه روستایی شوسه و 458 کیلومتر جاده روستایی خاکی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.