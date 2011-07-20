به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری در کمیته برنامه ریزی شهرستان ملکشاهی اظهار داشت: امسال توزیع اعتبارات تملک داراییهای استان به شهرستانها بصورت الگوی مکانیزه و مدیریت شاخص ها انجام گرفته است.
وی ادامه داد: استفاده از الگوی مکانیزه و پیشرفته مدیریت شاخصها بهترین روش توزیع اعتبارات بوده که خوشبختانه بنحو مطلوب از این الگو بهره گرفته شده است.
این مسئول از اختصاص هفت میلیارد تومان سهم اعتبارات تملک داراییهای استان به شهرستان ملکشاهی خبر داد و افزود: در توزیع اعتبارات شهرستان ملکشاهی همه جوانب و عرصه ها در توزیع بودجه این شهرستان لحاظ شده است.
عسگری تأکید کرد: در توزیع اعتبارات از منابع محدود باید مدیریت هزینه ها صورت گیرد تا به بهترین نحوه ممکن نتیجه گرفت،
احمد کرمی معاون امور عمرانی استانداری نیز در این جلسه گفت: در توزیع اعتبارات باید پروژه های نیمه تمام و مصوبات سفر هیئت دولت و ریاست جمهوری در اولویت قرار گیرد .
وی تأکید کرد: تناسب بین اعتبارات و زمان اجرایی پروژه ها و کیفیت کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
عباس نصراللهی فرماندار شهرستان ملکشاهی در پایان با ابراز خرسندی از تدوین بودجه سال 90 گفت: خوشبختانه مسئولان استان نگاه ویژه ای به شهرستان تازه تأسیس ملکشاهی داشته اند.
وی اظهار داشت: در توزیع اعتبارات شهرستان با کار کارشناسی اولویتهای شهرستان شناسایی و مد نظرقرار گرفته است.
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