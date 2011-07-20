به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری در کمیته برنامه ریزی شهرستان ملکشاهی اظهار داشت: امسال توزیع اعتبارات تملک داراییهای استان به شهرستانها بصورت الگوی مکانیزه و مدیریت شاخص ها انجام گرفته است .

وی ادامه داد: استفاده از الگوی مکانیزه و پیشرفته مدیریت شاخصها بهترین روش توزیع اعتبارات بوده که خوشبختانه بنحو مطلوب از این الگو بهره گرفته شده است .

این مسئول از اختصاص هفت میلیارد تومان سهم اعتبارات تملک داراییهای استان به شهرستان ملکشاهی خبر داد و افزود: در توزیع اعتبارات شهرستان ملکشاهی همه جوانب و عرصه ها در توزیع بودجه این شهرستان لحاظ شده است .

عسگری تأکید کرد: در توزیع اعتبارات از منابع محدود باید مدیریت هزینه ها صورت گیرد تا به بهترین نحوه ممکن نتیجه گرفت،

احمد کرمی معاون امور عمرانی استانداری نیز در این جلسه گفت: در توزیع اعتبارات باید پروژه های نیمه تمام و مصوبات سفر هیئت دولت و ریاست جمهوری در اولویت قرار گیرد .

وی تأکید کرد: تناسب بین اعتبارات و زمان اجرایی پروژه ها و کیفیت کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

عباس نصراللهی فرماندار شهرستان ملکشاهی در پایان با ابراز خرسندی از تدوین بودجه سال 90 گفت: خوشبختانه مسئولان استان نگاه ویژه ای به شهرستان تازه تأسیس ملکشاهی داشته اند.