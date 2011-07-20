به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مسئول روزنامه حرف مازندران ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران درباره راه‌اندازی این پایگاه خبری گفت: در دنیای امروز دسترسی آسان و ارزان مخاطبان به دنیای رسانه‌ها از نیازهایی است که باید به هر نحوی پاسخ داده شود.

شکرالله رضازاده شرمه با اشاره به اینکه رسانه‌هایی که به خوبی از عهده برطرف کردن نیازهای مخاطب برآیند می‌توانند گوی سبقت را از دیگر رسانه‌ها بربایند، ادامه داد: در عرصه اطلاع‌رسانی رسانه‌های محلی شاید بیش از دیگر رسانه‌ها بتوانند به خواسته‌های منطقه‌ای و بومی مخاطبان پاسخ دهند.

وی افزود: این رسانه‌ها با تحت ‌پوشش قراردادن حوزه خاصی از یک کشور، می‌توانند اطلاعات را بروز در اختیار مخاطب قرار دهند.

رضازاده با بیان اینکه مطبوعات محلی رسالت دیگری برای توسعه و رشد مناطق خود دارند، گفت: روزنامه حرف مازندران با درک کامل این نیاز و توجه به بودن در عرصه‌ای که داشتن نسخه مجازی از یک مطبوعه از نیازهای نسل پویشگر امروز است، اقدام به راه‌اندازی پایگاه خبری مجازی کرده است.

وی اظهار داشت: ایجاد راه‌های ارتباطی موثر با مخاطبان، انعکاس لحظه‌ای و به موقع اخبار، پوشش دادن حجم بالایی از اخبار که شاید در روزنامه امکان درج آنها نباشد و ارائه خدمات به کاربرانی که امکان به دسترسی به مطبوعات را نداشته باشند از جمله اهداف راه‌اندازی این پایگاه خبری است.

رضازاده افزود: مخاطبان همیشگی روزنامه حرف مازندران از این پس می‌تواند اخبار استان مازندران و کشور را به همراه نسخه الکترونیکی روزنامه حرف در سایت www.harfonline.ir ملاحظه‌ کنند.